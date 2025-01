Diego Martínez pone calma antes del UD Las Palmas-Osasuna: "¡No necesitamos una victoria más que nunca, eh! En octubre estábamos más jodidos"

Diego Martínez quiere calmar las aguas antes de la disputa del partido entre la UD y Osasuna el viernes a las 20.00 horas. Quiere disipar cualquier atisbo de negatividad a pesar de que el 2025 no haya arrancado de la mejor forma. Emitió un mensaje conciliador y que pone en perspectiva la situación actual del equipo amarillo. "¡No necesitamos una victoria más que nunca, eh! En octubre estábamos más jodidos", resaltó el técnico para comparar el estado vital de Las Palmas respecto a cuando sustituyó a Luis Carrión en la décima jornada.

Antes de medirse con el conjunto rojillo, Martínez hizo hincapié de que el navío que dirige no se encuentra en un estado de zozobra. "Tenemos 22 puntos, no seamos tan dramáticos, joder. Cuando llegamos aquí, las caritas que había en Barranco Seco eran de 3 puntos y a -5 de la permanencia", exclamó el míster poniendo como ejemplo a Osasuna, del que dijo que hizo "una buena primera vuelta" para sumar 25 puntos, y añadirle el del empate logrado en la primera jornada de la segunda frente al Rayo Vallecano.

Un penalti fallado y el Bernabéu

En este sentido, también el técnico evitó comprar el discurso de que su llegada al club supusiera un golpe de efecto desde lo individual. "No existe el factor Diego Martínez. Existe el equipo, que ha hecho unos números extraordinarios y que sabíamos que era muy difícil mantenerlos. Hemos perdido dos partidos de Liga en enero, sí. Uno en casa fallando un penalti y otro en el Bernabéu", indicó el entrenador para rebajar el desánimo producido por los dos choques ligueros disputados hasta la fecha.

Cuestionado sobre el mercado y en especial sobre la posibilidad de que Alberto Moleiro pudiera ser vendido a un equipo, tal y como aceptó el director deportivo del club, Luis Helguera el domingo pasado en caso de que un equipo "pagase lo que el club crea oportuno", el estratega gallego se sumó a las palabras del directivo aunque dejando claro que quiere contar con el atacante tinerfeño después de que se le preguntase que si en el mejor equipo posible estaba incluido él. "Estás tocando un tema complicado. ¿Sabes por qué? Ojalá Alberto Moleiro esté con nosotros mucho tiempo y nos dé el máximo rendimiento. Pero cuando digo equipo fíjate que también pensaba en tener a Viti a Campaña y a Marvin todo el año. Cuidado con los enunciados que hacemos en las preguntas", contestó.

Situación Moleiro

Ahondando en la valoración que hace sobre Moleiro, Martínez, fue positivo con él además de ponerle como ejemplo de lo que espera del resto de compañeros. "Tenemos a un jugador muy importante para nosotros y ojalá esté mucho tiempo con nosotros a su mejor rendimiento, pero tenemos que ser un equipo por encima de todo. Creo que Luis fue muy claro cuando lo explicó. Sinceramente en ese sentido estamos tranquilos. Necesitamos nuestra mejor versión de equipo y de manera individual para poder seguir progresando. O damos el máximo, del máximo, del máximo, o si no, no nos da. Y Alberto por su puesto en ese sentido es de los más comprometidos".

Sobre la posibilidad de que Andy Pelmard debute contra Osasuna, el entrenador contempló la opción, aunque todavía no tiene claro como va a formar el once. "Tenemos mucha fe en él para que nos venga a ayudar. También es verdad que hay que tener paciencia. No es sencillo llegar a un club nuevo. El mercado de invierno tiene esas cosas y ahora tenemos que darle su tiempo, que él pueda integrarse. Con la actitud que ha venido es magnífica. Lo voy a repetir, que a veces se nos olvida, es importante ser un equipo , en las buenas y en las malas, un equipo", reflejó el míster.

Cómo está Kirian

Finalmente, dio su opinión sobre el estado de forma de Kirian: "Es nuestro capitán, estamos encantados con él. Simplemente los jugadores pasan por momentos de máximo rendimiento y no de tan máximo rendimiento, que se me entienda la expresión porque es lo lógico y lo normal, pero estamos muy contentos con él. Muchas veces se asocian rendimientos individuales y eso no es justo. El otro día contra Getafe creo que hizo muy buen partido, en el Santiago Bernabéu cuando él está bien fueron nuestros mejores momentos en esos 20 minutos. Es un jugador que es un emblema para este club, y sinceramente creo que lo necesitamos mucho y en su mejor nivel".