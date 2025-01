Januzaj ilumina el Gran Canaria en una noche funesta del juez Gil Manzano (1-1)

Salvados por un angelical Januzaj y se hizo la luz -se estrenó el juego de luces del recinto de Siete Palmas-. El belga, en el 94', iluminó el Gran Canaria, para firmar un punto de caviar ante Osasuna (1-1) en la noche disparatada del colegiado Gil Manzano. Lo que parecía el parque temático del estupor, se encendió en esperanza con un golpe de genialidad del atacante amarillo que apareció en la segunda parte como salvador.

Y cuando los de Diego Martínez competían con diez por la roja a Dário Essugo (72'), tocó arrebato. En ese baile de locura, la UD mejoró y puso contra las cuerdas al rival rojillo. Sin Kirian, y con un Januzaj omnipresente, casi se obra el milagro de la remontada. Fue el relato de un serial de despropósitos, de una UD desdibujada, que despertó en el tramo final, y de un arbitraje penoso de Gil Manzano.

La UD evita la cuarta derrota consecutiva, pero sigue latiendo bajo la dictadura de la imprecisión constante. Un Osasuna riguroso (0-1) se adelantó con diana de Aimar (54') y luego aprovechó el 'empujón' de Gil Manzano para afrontar el tramo final sin agobios. O eso parecía.

Resumen, goles y highlights del UD Las Palmas 1-1 Osasuna de la jornada 24 de LaLiga EA Sports

Pero luego llegaría la acción del pulso, cuando el colegiado no decretó un penalti de libro sobre Alberto Moleiro por una falta previa de Fábio Silva sobre Iker Muñoz. Areso había agarrado al '10' de la UD y cuando el castigo desde los once metros parecía inmediato, Gil Manzano, desde el monitor del VAR, le dio para atrás a la cámara.

Rebobinó como pasó ante el Mallorca en el Gran Canaria en aquel fotograma de Muriqi y Mata. Para colmo de males, luego llegó la segunda amarilla a Essugo por protestar de forma efusiva y dejar un aplauso de cara a la alegría. Y con diez, con Januzaj como jinete del Apocalipsis, la UD fue mejor. Al ataque, abrazados al vértigo y sin Kirian, que fue pitado, los amarillos dieron con el empate.

Sin fútbol, pero con mucha fe

Pero no hubo manera, a base de insistir, con el debut de Pelmard, la UD resucitó y gozó de ocasiones para ganar. Pero antes, en un primer tiempo dubitativo, Aladino Manu Fuster no estuvo a la altura. Kirian no conectaba y Essugo no es el mismo del inicio del campeonato. Los tiros de Sandro y Moleiro valen de aperitivos, pero Osasuna gozó de las mejores ocasiones y Cillessen, con un recital, evitó un tanteador sonrojante.

Escándalo 2.0

El juez Gil Manzano jugó un papel dramático, pasando factura a los amarillos en ese exceso de celo por mirar a Fábio Silva antes que a Moleiro. Protocolo VAR, protocolo mezquino que vuelve a castigar a los de Martínez ante el silencio de la directiva 'pío pío'.

El tanto de Aimar (53'), tras un taconazo de Budimir ante la falta de contundencia de Suárez, fue consecuencia de un primer tiempo apático. Gris. Con un Kirian luciendo sus imprecisiones -fue pitado por la grada- y la falta de soluciones urgentes. Fue la misma fotocopia que ante Elche, Getafe y Real Madrid. El mismo calco de un equipo que ha perdido su partitura mágica. Mata desaprovechó una clarísima y solo Januzaj, a lo Sandro, desatascó a la UD.

Con este panorama, solo quedó la rabia y la elegancia de Januzaj. Lo de Mata es de juzgado de guardia, así como la conducta infantil de Essugo, en esa reacción de instituto que le costó la expulsión. Se ha ganado un expediente.

Pero con diez, la UD jugó mejor que con once y se lleva un punto merecido por su alegato final. Una sobredosis de orgullo, que vino acompañada de un Osasuna rácano y del delirio del señor colegiado.