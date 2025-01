Luis Sabalza: «Osasuna y UD tenemos un modelo deportivo parecido; ambos nos fijamos en la cantera»

A unas horas para que la UD Las Palmas y Osasuna se enfrenten, el residente del club rojillo, Luis Sabalza, repasa la actualidad del conjunto navarro y da a conocer algunas de las claves de su modelo deportivo.

Supongo que la visita del Osasuna a Gran Canaria la tiene usted señalada en rojo en el calendario por lo especial de pisar la tierra donde reside su hijo Pablo desde hace 21 años, y también su nieta. ¿Aún resulta emotivo?

Siempre ha sido una visita especial. Las Palmas fue la primera ciudad que visité como presidente de Osasuna (2014), y lo hice con un cierto temor a montarme en el avión, peeo contento por estar Pablo aquí, por visitar su Isla y por verle a él. Y sobre todo porque ganamos, así que más alegría.

Sabe que Osasuna no gana en Primera en la Isla desde 1988. Han pasado 37 años.

Sí, claro. Aquella vez ganamos, pero estábamos en Segunda División. Aquel año la UD Las Palmas subió y nosotros lo hicimos al siguiente. Ha habido una serie de años que no hemos coincidido, pero yo he seguido siempre a la UD por Pablo.

Con 80 millones de presupuesto y 50 de tope salarial, ocupando el 14º puesto histórico en Primera, su club se trata de un ejemplo a seguir por toda la clase media del fútbol español. ¿Dónde reside el secreto?

Creo que reside en dos palabras: trabajo y humildad. Trabajo porque todo el mundo se esfuerza y todos ponemos lo máximo de nuestra parte, desde el presidente hasta el último empleado. Humildad porque seguimos teniendo los pies en el suelo. Hace diez años estuvimos a punto de descender y eso no se nos olvida y nos mantiene en la realidad. También hemos logrado una cosa, que el sentimiento osasunista aflore en toda Navarra. Hemos logrado que todo el mundo vaya con camisetas de Osasuna y tengamos peticiones de entradas para todos los partidos que jugamos fuera de casa.

¿Qué podría copiar la UD Las Palmas de su modelo?

Creo que son dos modelos diferentes, simplemente por la organización propia institucional. Las Palmas es una sociedad anónima y Osasuna un club deportivo. Eso unas veces es mejor y otras, peor. Indudablemente, cuando eres un club deportivo lo sientes más tuyo, pero al mismo tiempo hace que tengas menos posibilidades por falta de dinero, mientras que en una sociedad anónima el capital puede variar.

¿Y Osasuna del modelo de gestión deportiva de la Uníon Deportiva Las Palmas?

Creo que somos bastante parecidos, porque los dos trabajamos de la misma manera. Ambos clubes se fijan mucho en la cantera y eso es fundamental. Creo que en ese aspecto somos bastante similares, pero también hay que traer jugadores de fuera para poder funcionar bien como club.

Ustedes han costeado las obras de El Sadar, a través de préstamos y capital propio, y luego han invertido una cantidad próxima a los 18 millones en el Nuevo Tajonar. ¿Es este aspecto, el de la modernización, del que se siente más orgulloso?

De lo que estoy mas contento es que cuando entré el club desgraciadamente estaba en los juzgados por otras circunstancias, e institucionalmente no éramos queridos en el resto de la nación. Para mí ese ha sido mi mayor logro, pensar que hoy en día Osasuna es un club querido y en algunos casos admirado.

¿Qué le parece que otros clubes esperen al capital público para contar con instalaciones de primer orden?

A nosotros nos ayudaron en un momento determinado las administraciones y perdimos la propiedad, pero consta en los estatutos que una de las misiones de la junta deportiva es recuperar el patrimonio y es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que en vez de empezar por el estadio pensamos que era mejor hacerlo por la ciudad deportiva. De un estadio no puedes comprar un tercio y de una ciudad sí, y por eso la recuperación la estamos haciendo a través de esta ciudad. Las administraciones se deben involucrar y el club también debe poner de su parte, porque en definitiva, aunque sea de la administración, lo disfrutan ellos. No todo es la administración ni todo el dinero privado.

¿No le parece una injusticia el reparto del dinero de la Supercopa de Arabia? El Mallorca percibe 900.000 mientras que el Barça o Madrid unos nueve millones de euros por barba.

Esa cuestión la hemos discutido muchas veces. No estamos conforme ni nosotros ni mucha gente, salvo los dos grandes.

¿Qué puede decir del caso Dani Olmo en el FC Barcelona?

No me meto en esa historia porque soy abogado. Ellos fueron a la justicia, le dijeron que no y buscaron otras soluciones. No me quiero meter en si está bien o mal, pero no parecía muy creíble. Prefiero pensar que simplemente es una medida cautelar, que no quiere decir que sea definitiva. Veremos qué pasa.

¿Qué opinión le merece Miguel Ángel Ramírez?

Con Miguel Ángel y con todos sus directivos, las veces que he coincidido, siempre me he llevado francamente bien. Esa es una de las cuestiones que más me pone contento, la relación institucional que hemos logrado.

¿De qué aspecto siente más envidia de la UD Las Palmas?

La verdad es que mi mayor envidia es que el estadio es mucho mayor que el nuestro. El de Osasuna es muy bonito pero nos ha resultado pequeño y tenemos a 4.000 socios en lista de espera. El Estadio de Gran Canaria es más amplio pero no tiene cubierta, que tampoco la necesita. Me gustaría tener un estadio como el que tienen ustedes.

¿Qué jugador en la historia de la UD le hubiese gustado que defendiese la elástica rojilla?

Ha habido muchos que me hubieran gustado, pero no ha podido ser ni será. No diré un nombre ni otro porque todos queremos los buenos y a los buenos no solo los quiere Osasuna, sino también el Real Madrid, Barça o Atlético.

Ustedes cuentan con un equipo femenino desde principio de siglo. ¿Qué le ha reportado esta apuesta decidida y pionera?

Nosotros lo que hicimos fue recuperar al femenino, que la anterior junta directiva había abandonado. Lo recuperamos con una filosofía parecida a la del club, pero mejor, porque desde el minuto uno no se trató de tener un equipo en la élite, sino de que las niñas jugaran al fútbol y para ello tuvimos que poner Osasuna arriba, para que arrastrase, y creo que lo hemos conseguido. Tenemos tres equipos que se nutren de jugadoras navarras y ahora todas las niñas quieren jugar al fútbol en Osasuna.

¿Qué opinión le merece que existan clubes como la UD Las Palmas sin femenino?

Realmente el fútbol femenino de un punto de vista económico es deficitario, pero de un punto de vista social es fundamental. Yo no sé como está en Gran Canaria el fútbol femenino, si realmente lo tienen los equipos de élite o hay otros clubes que se dedican a ello, cada sitio tiene una manera de entenderlo. En nuestro caso, hicimos una fundación donde involucramos a todos los equipos femeninos que quisieran unirse.

Suscríbete para seguir leyendo