Martínez pasa de follones: «Respeto a los árbitros»

Ni una queja. Diego martínez, entrenador de la UD, no quiso hacer sangre sobre la actuación del colegiado Gil Manzano en el choque que enfrentó a su equipo con Osasuna, donde el árbitro tomó decisiones que perjudicaron a los locales, que acabaron con uno menos por la expusión de Essugo. El míster resalta la capacidad de sacrificio de los suyos para la reacción, igualando el marcador con el tanto postrero de Januzaj .

«Hay una acción que se protesta por un posible penalti que acaba en una falta en nuestra frontal del área que les mete a ellos en el partido. Luego en la segunda parte han pasado tantas cosas que la gestión emocional era muy difícil y el equipo lo ha hecho. No suelo hablar de este tema, las imágenes están ahí y es interpretación de cada uno. No me corresponde a mí. Lo que sí está claro es que la dinámica del juego influye. Son decisiones que se toman y hay que respetarlas», apuntó el entrenador gallego sobre el papel desempeñado por el colegiado en el Gran Canaria.

Para Martínez, la igualada conquistada ante el conjunto navarro «puede saber a victoria, aunque solo sea un punto». «Hay cosas que no se miden con los puntos. A nivel de juego estuvimos bastante bien en los 10 o 12 minutos iniciales. Ellos se meten en el partido, con opciones para los dos. En la segunda parte pasaron tantas cosas que la gestión emocional era difícil. Pero Las Palmas lo hizo», argumentabó el máximo responsable.

Señala el entrenador del cuadro amarillo que, cuando más complicado estaba el partido, sus jugadores tiraron de casta: «Con todas las cosas que pasaron, sin apenas ritmo por todas las interrupciones, el equipo ha sacado ese carácter de aquel que quiere conseguir los objetivos y se jugó el todo por el todo. El equipo ha hecho muchas cosas bien, muchas de ellas desde la emoción, el corazón, conectar con la gente. Otras no tan bien, pero cuando vienes de dos derrotas en liga es necesario volver a puntuar y esto para mí es lo más importante. Cuando más difícil estaba, el equipo ha vuelto a responder. Tenemos que reinventarnos continuamente y esperamos en el próximo partido encontrar esa estabilidad». Además, recordó que «lo peor en esta vida es la muerte».

Mención a la expulsión

También se refirió Martínez a la expulsión de Essugo. «Es verdad que ha cometido un error. Es un chico muy joven, muy honesto y muy noble. En esa acción se ha equivocado. En el juego toda esta gestión de emociones influye en la continuidad de un equipo. No es lo mismo venir de dos victorias que dos derrotas. El punto es muy importante para el futuro, con muchas adversidades en nuestra contra». Sobre el debut de Penlmard, afirmó que «nos ayudó mucho». «No era fácil, nos quedamos con defensa de tres con uno menos. Nos dio energía, asumir los duelos. Al ir mano a mano en muchos momentos provocamos el caos por la posición de Januzaj, Fabio y Mata. Ha tenido personalidad», comentó.