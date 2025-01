Arturo tira de épica y mete a la UD en cuartos en el 118’

Larga vida al rey Arturo. El monarca de la gloria de la factoría del Anexo. Bajo el delirio del Anexo, con Miguel Ángel Ramírez, Luis Helguera, Alberto Moleiro y Álex Suárez de espectadores de lujo, el catalán Arturo Rodríguez se vistió de héroe. En el minuto 118, cuando ya se mascaban los penaltis, trituró a un combativo Elche (2-1) para alcanzar los cuartos de final de la Copa del Rey de Juveniles. Aguarda el Granada, también en el Anexo de Siete Palmas, como próximo rival en la antepenúltima ronda de la cita del KO. El cuadro de Héctor Nuez, tras golear al Real Oviedo y mantenerse invictos en el Grupo Canario, sufrieron más de lo previsto ante los ilicitanos. Pero el rey Arturo, en una noche aciaga en lo personal, aguardó el instante fatídico para besar su corona. Sergio Ruiz, con gran disparo, hizo el 1-0 en el primer acto y Fitzgerald equilibró la contienda en el 55’.

Palos, cansancio, padecimiento y un espíritu combativo indomable. Este Juvenil de los récords también sabe sufrir. Un jugadón de Merino fue la antesala de la última pillería del rey Arturo. Asistencia desde el costado zurdo y remate inapelable dentro del corazón del área cuando ya se atisbaba la tragedia. «Me dolía todo, los gemelos me iban a estallar. Pero ha sido la mejor recompensa para el trabajo del equipo. Esto es increíble», valoraba exultante tras otra noche en la oficina. Se ha ganado el billete a Montilivi con el primer equipo de Diego Martínez. Con 19 años, el internacional juvenil es solo el embajador de un grupo de pícaros con Monzón, Iker León, Darío Delgado y Aarón Jorge de protagonistas.

El meta del Elche Owen fue el mejor de los visitantes –ya ha sido citado por Sarabia–, que espabilaron tras el descanso y se hicieron con el control. En un cruce loco, de ida y vuelta, puso pasar cualquier cosa. Hasta que apareció el guante de Edu Velázquez y un fotograma de dibujos animados de Merino. Un jugadón de cine sobre la bocina para dinamitar estereotipos. El Juvenil de la UD ya no tiembla cuando mira a los ojos a los rivales de la Península y no adolece de físico. Hay arte y músculo, colocación y madurez. Valentín Pezzolesi, convocado en el Bernabéu por Martínez y que juega con el filial, fue de los destacados en la fiesta del Anexo. De las trompetas al salto de Ramírez en el palco. Esta generación no deja indiferente a nadie y promete un entorchado nacional para sepultar la maldición. Que pase el siguiente.Viva el rey Arturo, el monarca del planeta fantasía.