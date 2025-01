Mata reabre el melón arbitral y el 'escándalo VAR': "Lo de Mallorca fue un castigo excesivo; espero que al final LaLiga sea justa"

Jaime Mata: 392 minutos y la cruzada por su primer gol en LaLiga con la UD Las Palmas. El delantero madrileño, ex del Girona, rival del lunes en la 22ª jornada en Montilivi (20.00 horas) tildó de "coincidencia" la presencia de Pizarro Gómez en las dos acciones del VAR más polémicas del curso ante el RCD Mallorca y CA Osasuna. Confía en que al término del curso, se imponga la justicia y se compense a los amarillos.

Jaime Mata, en un lance de este curso. / LOF

Por Kirian

Lanzó un mensaje de apoyo a Kirian Rodríguez, pitado en la última jornada por el Gran Canaria ante Osasuna. "Kirian compite y da el máximo por el equipo, siempre da la cara y es nuestro capitán. Nosotros no le reprochamos nada, siempre lo da todo. Da lo máximo y es un ejemplo para todos", valoró sobre el '20', que no se ejercitó en las dos últimas sesiones en Barranco Seco.

Mata trata de batir a Herrera, en la última jornada en el Gran Canaria. / EFE

Muñiz Ruiz, Gil Manzano y Pizarro Gómez

Para el veterano delantero de 36 años, que Pizarro Gómez estuviese en el VAR en el UD-Mallorca y UD-Osasuna conforma una "coincidencia". "Es cierto que no estamos teniendo suerte o fortuna ante esta situación. Las jugadas dudosas nos caen en contra, tanto en el partido de Mallorca como el otro día ante Osasuna. Son detalles que no nos caen de cara, pero el día que menos esperemos caerán a favor; tenemos que seguir luchando y compitiendo".

Se le insistió por Pizarro Gómez: "Han sido dos coincidencias". Pero sí alzó la voz sobre el arbitraje de Muñiz Ruiz. Que ya es algo, en una entidad que guarda silencio y se ahorra cualquier crítica arbitral. "El día del Mallorca sí fue un castigo excesivo. Fue algo injusto que nos cayó en contra. Fue una acción que si la siguen pitando está mal pitada; y si dejan de hacerlo, al final solo nos la han pitado a nosotros (...) Es para sentirnos perjudicados. La decisión que se tome es negativa. Espero que la Liga sea justa al final de temporada, está claro que todo tiende a equilibrarse".

Vuelta a Montilivi

Mata vuelve a Girona y a la UD se le dan bien los equipos de Liga de Campeones -van siete puntos en los duelos ante Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y el propio cuadro de Míchel-. "Es un partido muy bonito para mí, porque empecé como profesional en Girona hace muchos años [de 2012 a 2014]. Es un club al que he visto crecer y tengo orgullo de haber participado en el crecimiento del equipo". Concluye que solo están a cinco unidades. "Lo tenemos a cinco puntos y eso es muy poco, con la igualdad que tiene esta Liga. Y los partidos son también muy igualados".

Aún faltan cuatro días para volver al ruedo de la competición. "Nos gusta competir, y es una semana larga. Pero viene bien para la preparación de un encuentro intereasnte. Vamos con toda la ilusión de lograr los tres puntos y así cambiar la dinámica".

La sequía

Cuatro goles en Copa y cero en Liga. Una sequía que comparte con Marc Cardona y Oli McBurnie en la cita doméstica. Pero Mata no pierde la fe. "Ojalá llegue pronto mi primer gol. Pero espero que el equipo logre victorias y consigamos la permanencia, que al final es lo más importante. Lanza un titular, para ajustar cuentas con su particular club de fans. "No tengo frustración alguna. Siempre he luchado y no dejaré de hacerlo".

Castigo de tres partidos a Essugo

No se moja sobre la sanción a Essugo, que será de tres partidos. "Eso es legislación arbitral pura y dura, ahí no me meto. No sé en que se basan para acumular más o menos partidos". Sobre la crisis de la UD, que no gana en 2025, reclama mantener la concentración "más minutos". "A nivel de equipo tuvimos capacidad de concentración, tenemos que conseguir que esos momentos nos duren más minutos", apostilla el artillero. La UD, en este 2025, cayó ante Getafe y Real Madrid, así como empató ante Osasuna.