Kirian y el fichaje Stefan se alistan para batir al Girona

A la conquista del Álamo de Montilivi con Kirian Rodríguez y el último fichaje Stefan Bajcetic, que se presenta a las 9.00 horas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Media hora después, será el turno para Diego Martínez, que respira aliviado con la presencia del internacional sub 21 gallego y de origen serbio. A préstamo por el seis veces campeón de la Champions Liverpool, presume de físico, colocación y contundencia. Tras su paso por el Red Bull Salzburgo (19 duelos, seis de ellos en Liga de Campeones), su rol secundario no terminó de satisfacer a su entorno. Más minutos, más protagonismo. Emergió la ‘vía UD’ y el enamoramiento fue total. Es un mimbre con el patrón de Fábio Silva y Essugo, cedido en la mejor plataforma de promoción de talento del Viejo Continente.

Mientras Stefan Bajcetic apunta a su primera citación con la UD, para el pulso del lunes en el Estadio de Montilivi ante el Girona (20.00 horas, DAZN), el otro fichaje invernal, Andy Pelmard (cedido por el Clermont Foot 63 de la segunda categoría francesa), también pide paso. El lateral diestro galo gozó de nueve minutos ante el CA Osasuna y vio una amarilla. Proceso de aclimatación exprés. Ante las bajas de Essugo (sanción de tres partidos) y Campaña (lesión), la medular es territorio enfangado. Igual que el lateral derecho, con Viti y Marvin Park (lesión) fuera de combate –estarán para el UD-Villarreal–.

La presencia de Pelmard por el lateral diestro, libera a Javi Muñoz, que vuela de esa maldita a la medular. También es necesario Stefan, en una sala de máquinas cogida con alfileres, que obligó a Martínez a tirar de Mika ante el Madrid en el Bernabéu –junto a Muñoz y Kirian–, un plan que maniató al gigante blanco de los 1.230.000 millones de valoración 33 minutos.

La forma física de Stefan no genera dudas. Participó con cinco minutos en el último partido de la Liga de Campeones del Salzburgo en el Red Bull Arena ante el Atlético de Madrid el 29 pasado miércoles. También estuvo citado en el Bernabéu en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Copa de Europa y se quedó sin participar. Su última aparición en la Bundesliga de Austria fue el 14 de enero.

Dos fichajes, listos para el abordaje, siete bajas –tres lesionados, un sacionado y mimbres invisibles para Martínez como Pejiño, Sinkgraven y Valles– y el caso Kirian Rodríguez. El capitán de la UD no se ejercitó el martes y miércoles. El jueves y el viernes sí trabajo con el grupo. Hoy también trabajará con el resto de compañeros y todo apunta a que viajará con la expedición a Girona. Pitado por el Gran Canaria ante Osasuna, afronta una temporada delicada. Le falta la precisión e inspiración realizadora que sí tuvo en el pasado curso con García Pimienta (seis goles). Con síntomas de evidente cansancio, en la fase final de los partidos, el ‘20’ contabiliza 1.702 minutos como el mimbre más utilizado del plantel. Jamás ha sido suplente. Veinte partidos, veinte titularidades del ‘20’. En la pasada campaña, solo fue suplente en un pulso liguero, el 27 de septiembre ante el Real Madrid en el Bernabéu. 37 duelos y 36 de inicio para alcanzar los 3.220 minutos en su estreno den la máxima categoría. Un rendimiento sobresaliente, que lo catapultó a las puertas de la Selección de De la Fuente, que luego se coronaría reyes de Europa.

Sandro y el abrazo del grupo

El pasado 16 de enero, el pichichi de la UD Sandro Ramírez rechazó que Kirian Rodríguez hubiese cerrado su perfil de ‘X’ por las críticas y los insultos contra su familia. «No es por eso, se están diciendo muchas cosas pero fue por eso. Lo mejor es que se lo preguntes a él».

Martínez, al que hoy se le volverá a cuestionar por el estado físico de Kirian, salió en defensa del capitán. «Es un emblema y no es justo individualizar cuando hay una mala racha grupal, me parece bastante injusto». El pistolero Jaime y ex del Girona, pasó por la sala de prensa del Gran Canaria el pasado jueves.«Está entrenando bien [regresó en esa fecha a la tarea de grupo en el Gran Canaria]. Da lo máximo por el equipo en todos los partidos, siempre da la cara. Es nuestro capitán y nosotros dentro del vestuario, nada que reprocharle. Su actitud es inmejorable y lo da todo. Esto es fútbol, hay veces que nos salen mejor las cosas y veces que nos sale peor. En ese sentido es un ejemplo».

Tras la secuencia histórica del seis de nueve (19 unidades de 27), el cuadro de Martínez late en un laberinto: un punto de nueve. La última victoria en Montilivi se remonta a 2014 en la categoría de plata con doblete de Guzmán Casaseca (1-2). Cinco visitas consecutivas con un balance terrorífico de tres derrotas y dos empates. Nueve goles en contra y uno a favor. Un campo minado para la UD, que ha tenido que recurrir a la internacionalización de su proyecto. Un francés y el alumno más aventajado de Kloop para desafiar a la historia. Un Eurogirona, fuera de la segunda fase, con siete derrotas en la cita continental. En LaLiga, nueve reveses. 16 batacazos para un Girona terrenal. Con Kirian y Stefan, toca noche de épica.