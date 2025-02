El Martínez más áspero y la UD Las Palmas de los contratiempos: "Sandro tiene un traumatismo, si viaja a Girona es un milagro"

Un Martínez bucólico, que abraza la lluvia y de semblante serio. Diego Martínez Penas, máximo responsable técnico de la UD, desveló la lesión de Sandro Ramírez -contusión en el pie-, el último contratiempo de un equipo marcado por el infortunio. De cara al pulso del lunes en Montilivi, a la ausencia del pichichi, cabe sumar la de los lesionados Viti, Marvin Park y José Campaña. Así como la del sancionado Essugo. Ante este panorama, abraza a Stefan, que debutará ante el Girona FC.

Diego Martínez. / JUAN CASTRO

"Sandro ha sufrido un traumatismo en el pie (...) Pero no estoy triste por eso, usted no me conoce. Será por la lluvia de Galicia esta que tenemos hoy (...) Necesitamos el máximo de todos en estos 17 partidos por el objetivo. Que ataquen once y defiendan once ante un equipo Champions con unos patrones bien asentados", aclaró. Sobre la última incorporación, y a unas horas del cierre del mercado, resalta su versatilidad extrema.

Stefan Bajcetic, hoy, en la sala de prensa de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

"Stefan Bajtecic es un jugador joven, que la dirección deportiva quiso incorporarlo en verano. Viene a ayudarnos en la competencia interna. Tenemos muchas bajas en la posición de mediocentro. Lo más importante es que tiene juventud y ambición, además de ser complementario con los futbolistas que tenemos (...) Y por eso hay que valorar el trabajo de Helguera y su equipo. Tiene que buscar jugadores de un perfil y que encajen en lo económico. Tiene mucho mérito. No sé qué pasará en el cierre del mercado, que coincide con el partido. ¿Acaba el lunes? Pues hay que reconocer la complejidad de fichar bajo las circunstancias de la UD. No olvidemos quiénes somos y dónde estamos".

¿Turno para Pelmard?

Asume que el camino hacia la salvación será tortuoso para los amarillos. "¿Vamos a ganar todos los partidos?. Eso no va a pasar, también hay que tenerlo claro". Sobre si Pelmard será titular ante el Girona por la derecha, recordó que también puede "jugar de lateral zurdo". "Necesitamos ir sumando minutos de entrenamiento, de convivencia. Tratamos de facilitar su integración. La exigencia de nuestro equipo es alta".

Insiste por Pelmard: "Puede rendir en muchos puestos". "Lateral derecho, dos o tres centrales. Por eso está aquí. Tenemos que tener claro quiénes somos, tenemos que firmar jugadores que brinden talento y compitan en diferentes posiciones. Un jugador en la cresta de la ola es inaccesible para Las Palmas, es imposible a día de hoy. Por eso son importantes las cesiones, que vengan a dar al equipo dentro de la metodología". Concluye en el caso del galo que nadie duda de su predisposición: "Si le preguntamos a Pelmard que si está dispuesto a jugar de portero te dirá que sí...Y eso me gusta para luchar para eludir el descenso".

Vulnerables en los laterales

Martínez sacó la espada y el escudo ante la cuestión de si su equipo es vulnerable por los laterales. "Todos los equipos protegen más el centro que las bandas. La otra realidad es que creo que estamos contentos con las ayudas de todos. No tiene que ver con un puesto específico". Y realza el espíritu combativo de la UD del coraje y la furia: "Para poder defender bien necesitamos once que ataquen y once que defiendan. Para ello no hay que tener bajas. El trabajo de bandas es bueno".

Sobre el rigor defensivo, aporta un dato: tres porterías a cero ante Girona, Espanyol y Real Sociedad. "Si en los últimos doce partidos no hubiésemos mejorado nuestro rendimiento defensivo no habríamos tenido tres porterías a cero, tampoco hubiésemos conseguido veinte puntos. Evidentemente el tema defensivo es importante, pero podemos seguir creciendo y mejorando. Hemos tenido cierta inestabilidad desde la Navidad para repetir el once por indisponibilidad. Todo eso influye, aunque no está relacionada la causa y el efecto".

Más fichajes sobre la bocina

Si Helguera logró cerrar las altas de Fábio Silva y Essugo sobre la bocina en el mercado veraniego, habrá otro esfuerzo por parte de la dirección deportiva -el ejecutivo cántabro está en la Península junto a Vicente Gómez-. "Siempre estaremos abiertos a mejorar la plantilla y el equipo. El mercado acaba el lunes, pero yo solo pienso en el Girona. Pasará lo que tenga que pasar, pero sé que el esfuerzo del club es disponer de la mejor plantilla posible".

Asunto Kirian

El técnico vigués de la UD trató de justificar la ausencia de Kirian en las sesiones de martes y miércoles. "Januzaj también ha faltado o entrenador de otra manera, con menos intensidad. Son cosas normales y me sorprende la pregunta".