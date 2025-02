Stefan Bajcetic: los consejos de Klopp, la maldición del '21' y el "lado más serbio" en una UD Las Palmas de artistas

Stefan Bajcetic Maquieira, una presentación sin Luis Helguera y bajo la mirada de un padre orgulloso, Srdan, exjugador del Celta de Vigo y agente del flamante fichaje amarillo. Admite que Diego Martínez jugó un papel capital en la operación de cesión hasta junio de 2025 y corrobora su polivalencia. Puede actuar tanto de central diestro como de mediocentro. "De pequeño siempre jugué como central; incluso en el Liverpool también. Pero sinceramente me veo más cómodo como mediocentro, aunque puedo actuar en otras posiciones y lo asumo con naturalidad, siempre con ganas de aportar y de ayudar al equipo en todo momento".

Se le cuestionó por los casos de Dário Essugo y Fábio Silva, a préstamo en la UD y que relanzan sus carreras tras defender la elástica amarilla. Es el efecto plataforma de talento del que presume Las Palmas. "Puedo aportar juventud, actitud y el siempre querer mejorar para seguir mi carrera. Tengo muchas ganas de jugar en España, estoy agradecido a la oportunidad que me brinda Las Palmas y por supuesto que son dos casos que me estimulan [los dos también son internacionales en la categoría sub 21]. Es el mejor escenario para mí en este momento. Estoy muy orgulloso y a disposición del entrenador en todo lo que me necesite", resaltó el jugador nacido en Vigo y de origen serbio.

Además, realza que "es importante que los cedidos que han venido jueguen y se revaloricen. Espero que sea también mi oportunidad para crecer aquí". Sobre si se ve jugando en Girona, le pasa la pelota a Martínez. "No sé, ya veremos". El rol de Diego Martínez fue clave en su contratación. Mantuvo una conversación con el estratega durante las negociaciones, el vínculo Vigo-Gran Canaria fue clave, tal como ya avanzó a este medio Toni Otero, exdirector deportivo y exsecretario técnico de la UD, y que ahora ejerce de representante. "Pienso que puedo mejorar como profesional y por eso vengo a Las Palmas. Diego me ha dado confianza. Las Palmas siempre quiere jugar al fútbol, da oportunidad a los jóvenes. Aquí todo lo que yo quería".

El punto más agresivo

Bajcetic destapa que Martínez le pide que traslade al verde "mi lado más serbio". Agresividad y nervio en una medular repleta de poetas del balón con Kirian, Moleiro, Januzaj, Fuster o Sandro algo más adelantado. "Hablé con Martínez antes de venir. Es de Vigo, como yo. Me generó mucha confianza. Me ha pedido que traiga mi actitud, de mi lado más serbio que español". Presenció la última jornada ante Osasuna por la televisión y aplaude la reacción con uno menos, tras la roja a a Essugo. "Vi el partido contra Osasuna, pero es más, veo mucho LaLiga y por eso tenía ganas de venir. Puedo aportar energía y ganas. El equipo está bien, con el nuevo míster ha ido mejor". Coincidió con Moleiro en la Sub 21 de Santi Denia, aunque no le consultó su salto desde el Red Bull Salzburg. "Tengo buena relación con Moleiro, con quien coincidí en la sub21. No ha influido en mi decisión. Hablé poco con él sobre el club, pero es un gran jugador".

La voz de Klopp

Ser dirigido por un gigante de los banquillos como Klopp en el Liverpool le deja un legado de calma y electricidad. "Todas sus palabras son sabias, siempre me decía que trabajase duro. Para mí fue una persona muy importante en mi carrera". De Klopp a Martínez. Stefan suspira por su debut y le quiere brindar su primer tanto a su padre Srdan, que no perdió detalle en una presentación sin Helguera. ¿Qué fichaje estará cerrando? Pero antes, debe reactivar la operación salida. Pejiño, Sinkgraven y Valles aún siguen de amarillo.