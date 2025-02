Mika Mármol (Terrassa, 23 años) se mira pero no se toca. El zaguero y lateral zurdo de la UD Las Palmas, con contrato hasta junio de 2026 y cláusula de diez millones, seguirá de amarillo hasta junio. El interés de la Roma por hacerse con el fichaje del catalán, 54 partidos con el club isleño, ha sido obsesivo en las últimas horas. El club italiano puso sobre la mesa un montante de siete ‘kilos’, pero que no satisface a la UD. La cláusula de Mika es de diez millones y la entidad grancanaria cuenta con el 50% del pase del internacional sub 20 y olímpico. La salida de Mario Hermoso del club de La Loba al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en calidad de cedido aceleró la embestida del club que dirige Claudio Ranieri. Buscan central y la opción del ex del Andorra y FC Barcelona era la mejor. La más idónea para el proyecto, en una competición en la que figura el ex de la UD Saúl Coco.

El zaguero lanzaroteño está firmando un curso de matrícula en las filas del Torino (22 partidos, dos goles y 1.800 minutos) . El club de Turín abonó 7,5 millones por el canterano de la UD, una cifra que se puede ver ampliada por el rendimiento de Coco –como dicta el contrato con bonus al más puro estilo Pedri González López–. Mika y Moleiro finalizan su vínculo en 2026. El próximo verano, cuando ya solo restarían un año de contrato, la intención de la UD pasa por traspasarlos o renovarlos. Se impone la primera opción, al ser dos activos con cartel y que ya cuentan con destinatarios con mayor pedigrí que los isleños. Ante la aristocracia del balón, poco se puede hacer. Es el caso de Mika, cuya venta permite al Barça una bombona de oxígeno –ante su catastrófica situación financiera–. Por su parte, Moleiro ha sido tentado por el fútbol de Arabia Saudí. El Al-Hilal Saudi Football Club, en el que militó Neymar, hasta hace unos días, al regresar al Santos Brasileño, lanzó una propuesta millonaria al presidente Miguel Ángel Ramírez en agosto. Finalmente, el salario ofrecido por el club de Riad no contentó al ‘10’ de la UD, que lleva cuatro goles. El precio de salida de Moleiro es de 20 millones. En relación a Mika, diez, que dejan cinco en las arcas amarillas. Con esos 25 ‘kilos’, la entidad de Pío XII cuenta con munición suficiente para sentar las bases del nuevo proyecto. Primero hay que sellar de forma matemática la permanencia en la máxima categoría, en el curso del 75 aniversario de la UD. Tras el caso Valles, que no renovó ni fue traspasado, todos los jugadores amarillos están sobreaviso. El meta de La Rinconada ha estado todo este curso en la grada. Cero minutos y un pésimo negocio para las dos partes. Ahora les toca a Mika y Moleiro, que vuelen en verano. n