Diego Martínez, por fin, dispara a los árbitros tras caer en Girona: "Nos sentimos perjudicados"

Diego Martínez señala al colectivo arbitral. Adiós al victimismo silencioso de la UD. Sin el grado incendiario del Real Madrid, pero con firmeza. El técnico de la UD, a una pregunta de LA PROVINCIA / DLP, guardó silencio durante 13 segundos. Y disparó.

"Qué quieres que te diga, no es cuestión de una jugada. No voy a hablar de una jugada concreta, se me vienen a la cabeza un par de acciones como la de Moleiro con Yangel Herrera o la segunda amarilla de Van de Beek, asi como la que sufrió Álex. Eso sí influye. Desgraciadamente ha vuelto a jugar en nuestra contra; pero no sé qué decirte. Creo que he opinado demasiado, pero ahí están las imágenes. Es lógico que los jugadores se sientan dolidos".

E insiste sobre el penalti pitado en contra, así como lo acontecido ante Osasuna y Getafe. "El equipo ha hecho muchas cosas bien, me centro en lo que puedo controlar. El equipo debe recuperarse de todo, enfrentarse a lesiones, sanciones y a situaciones de este tipo. Pero tenemos que rearmarnos, Stefan ha hecho una muy buena entrada en el partido, con personalidad pero faltan 16 jornadas...Ojalá acabase hoy LaLiga".

En los micrófonos de DAZN, Martínez aseveró que "estamos dolidos, nos sentimos perjudicados".

Errores capitales en defensa

Además, en relación al juego, admite errores en defensa. "Hay que seguir jugando como en la segunda parte ante el Girona. Darle peso al juego, todos los detalles suman y restan, pero trataremos de sacar la mejor versión". Aclara la retirada de Kirian: "Buscábamos lo que nos dio Javi Muñoz con profundidad. El gol es un buen gol, esa eficacia la debemos recuperar. Hay que convivir con estos momentos de adversidad; creo que hemos merecido más. Me quedo con la segunda parte que marca el camino".

Y lamenta la falta de contundencia en las dos áreas: "No hemos estado acertados. Desperdiciamos la de Moleiro, la de Fabio, la de Oli McBurnie, en otros momentos las habríamos acertado. Pero hemos cometido dos errores y son dos goles".

El patinazo de Pelmard

Aclara que el 1-0 fue "un error de un jugador que se ha quedado descolgado". "Aquí han sufrido todos los equipos que han venido, pero hemos contado con opciones. Los dos goles fueron evitables". Insiste que Pelmard se quedó en una zona muerta y peligrosa en el 1-0 de Abel Ruiz. "Fue el error de un jugador que se quedó descolgado. Un futbolista que lleva siete entrenamientos (...) En los primeros diez minutos tuvimos mejor capacidad de llegar, pero en la segunda logramos cristalizar. Vienes a jugar contra un Girona y es raro que tengas más posesión que ellos".

Asume los errores a pesar de la mejoría en el segundo acto. "Pero hubo situaciones que se hacen cuesta arriba".

El asunto de los virus

Lamenta las bajas por infecciones y problemas estomacales. "Hemos tenidos resfriados y virus que los puedes pillar en los colegios o guarderías. Tengo una niña pequeña y son fuentes de virus. En el 2025, hemos sufrido muchos proceso víricos. Esto no implica que debas tener menos puntos, pero en cuanto mejor estemos, más repercuete en el buen hacer del equipo".