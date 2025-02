La UD Las Palmas no termina de independizarse de la amargura en 2025 y cae en Girona (1-2)

Un punto de los últimos doce en disputa en este 2025 negro para la Unión Deportiva. El blue monday se le está prolongando al equipo insular, que cayó una vez más en Montilivi por 2-1 en un partido en el que estuvo a merced del Girona en la primera parte, donde encajó un gol y detuvo un penalti, y cuando reaccionó en la segunda recibió el segundo zarpazo, de Asprilla. Mucho golpe para la respuesta de Fabio Silva, que firmó su séptima diana de la temporada.

Continúan los problemas tras las campanadas en Las Palmas. El partido de Pelmard deja dudas de su capacidad; la actuación de Stefan promete pero le faltan minutos, y la segunda línea no pudo soportar las bajas de Sandro, Essugo y Januzaj, el jugador más en forma en este año nuevo.

No tardó en llegar el primer zarpazo al rostro de Las Palmas. Siete minutos en los que se vieron dos equipos muy abiertos dejando espacios con los que circular la pelota con extrema facilidad. Las dos líneas defensivas estaban adelantadas y la diferencia entre el Girona y los insulares recayó en que si los de casa cometieron dos errores groseros en la frontal sin que se pudiera encontrar petróleo, la que tuvo el conjunto local la metió en el saco.

Abel Ruiz encontró un pasillo más cómodo que un paseo por Triana, corrió entre Mika Mármol y McKenna y ahí le mandó la pelota Yangel Herrera. Quizás los dos defensores zurdos pensaron que estaban tirando bien la línea, pero Pelmard, que pagó su inexperiencia en los automatismos que intenta Martínez que su equipo emplee, se quedó enganchado y habilitó al delantero rival para que batiera con destreza a Cillessen.

Precisamente al defensa francés le cogió la matrícula Míchel y su equipo analítico. Volcó el técnico madrileño el juego de su plantel por la banda derecha para explotar las virtudes de Miguel Gutiérrez y Bryan Gil, permutando sus posiciones y siendo dos diablos con sus continuas carreras a la espalda del francés.

Pero no suponía tan solo la brújula del GPS de Pelmard no supiera hacia donde apuntar y le tuviera dando vueltas a su cuello sin saber por dónde le venían los balones, sino que tampoco es que le estuvieran ayudando a tapar los agujeros a su cintura. Loiodice, que fue el encargado de suplir al sancionado Essugo no tiene ese compromiso obrero y le estaba costando bascular a los lados.

Aunque entró el encuentro en un pequeño valle entre el minuto 20 y el 35, no dio sensación Las Palmas de poder contestar al letargo del contrincante. Le faltaba un cerebro en el centro del campo que pusiera orden al tráfico e intentara hacerse con el control de la pelota.

Sin embargo, poco a poco volvió a la carga el Girona y empezó a atosigar de nuevo el área amarilla. Ya no solo a través de Bryna, sino que también se sumói a la causa Tsygankov por el costado zurdo. Así se sucedieron tres córners de los siete que lanzó el equipo rojiblanco en la primera parte para inyectar el virus del miedo.

Tanto como para que en uno de esos saques de esquina se produjo un susto mayúsculo cuando Melero López fue a revisar un salto entre McKenna y Yangel Herrera en el que el venezolano sobreactuó un roce del codo del escocés con su cabeza.

De nuevo el VAR castigó a la Unión Deportiva, esta vez al señalar los once metros. Después del esperpento contra el Mallorca y la peineta de Jaime Mata; después de que se anulara un penalti clarísimo contra Osasuna la pasada jornada, ahora le llegó la escena de Oscar de Herrera.

Abel Ruiz fue el encargado de ejecutar la pena máxima y se hizo justicia poética al atajar Cillessen su segundo penalti esta temporada después del que le paró a Raba contra el Leganés en la segunda jornada. El holandés, una vez más siendo protagonista directo para mantener con vida a su equipo.

Cambio de actitud

Volvió al terreno de juego con una actitud más activa la Unión Deportiva. No es que hubiese prisas, pero ya el lenguaje verbal de los once jugadores era totalmente distinta a la de la primera parte. Moleiro y Fabio Silva encontraron espacio gracias a la movilidad de sus compañeros y entre ellos dos empezaron a agitar la coctelera.

El primer cuarto de hora tuvo acento totalmente grancanario. De tanto volcar Montilivi hacia la portería de Gazzaniga comenzaron a llegar las ocasiones y a incrementar el dígito de la expectativa de goles anotados de la UD, de 0,06 en la primera parte.

Tanto que Moleiro tuvo un tiro prácticamente desde el punto de penalti que se le fue por encima del larguero y posteriormente entre él y Fabio, que robó una pelota en el rectángulo catalán, dispusieron de la más clara para poner la igualada. Tan fácil que lo hicieron difícil quedándose dormido, al igual que Kirian cuando le llegó el rechace de la jugada.

Totalmente adueñado del partido en la segunda mitad, incrementó el control del juego con la entrada de Bajcetic al campo para debutar con la elástica amarilla –de verde ayer–. Notables impresiones dejó el internacional sub-21 y dando visos que va a tardar poco en ser titular en este equipo.

Lo único que le estaba faltando a Las Palmas era terminar de apretar la dentadura. Tenía cogido por el cogote al Girona, pero no conseguía tener las ocasiones prometedoras de las que dispuso al comienzo del segundo tiempo.

Perdonó tanto que se cumplió el dicho que se termina pagando. Rompió la vajilla la UD en un saque de banda en el que la defensa no estuvo fuerte en las marcas y que supuso el 2-0 después de que le llegara el balón a trompicones a Asprilla en el minuto 78 y sacara un zurdazo cruzado al que no pudo llegar Cillessen.

Engancharse a la fe

No supuso el golpe definitivo para Las Palmas por raro que pareciese, pues dos ataques y cuatro minutos después consiguió reponerse de la mejor manera con el 2-1 tras un centro de Mika Mármol que remató Fabio Silva en el segundo palo para subir el séptimo tanto de la temporada a su cuantía.

Gol que volvió a atenazar a los gironís, pues tenían que aguantar las embestidas ahora de una Unión Deportiva que estaba jugando con McBurnie, Jaime Mata, Silva y Moleiro como delanteros.

Y la tuvo el escocés en una jugada parecida a la del gol insular tras recoger el cuero en un costado en un pase filtrado, rematar y que la pelota se marchara lamiendo la cepa del poste de Gazzaniga.

A pesar de intentarlo con todo y terminar el partido en el área rival finalmente no le sonrió la fortuna al equipo de Martínez, que sigue sin ganar en este 2025 y ya la zona baja le empieza a apretar.