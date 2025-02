Kirian: un partido que ya sabe cómo ganar

El almanaque marca el 2 de agosto de 2022. Una fecha que va a conmocionar al planeta fútbol . «Tengo linfoma de Hodgkin, es cáncer. No soy médico, aunque poco a poco me pongo al día. Sé que llegarán días más complicados que otros. Ya conozco el tratamiento de choque y no quiero dar pena. Deseo luchar y seré el mejor fichaje invernal; nos vemos en diciembre». Kirian Rodríguez transmitió esas palabras arropado por compañeros y directivos de la UD y ya empezó a pensar que el día 3 de agosto de 2022 iba a ser el del primer paso hacia la felicidad.

Llegaron los primeros mensajes de ánimo desde todos los rincones del planeta hacia el proceso de recuperación del tinerfeño. De los más emotivos, el que le dio la alternativa, Pepe Mel; uno de los máximos rivales como Suso Santana; y el más emotivo, el de una Carla Suárez que le transmitió la mejor estrategia para vencer al mismo bicho con la que ella convivió durante seis meses.

Pasaron los días, exactamente 163, en los que Kirian fue actuando tal y como relató entonces: «Me levanto a la misma hora, desayuno en Barranco Seco con mis compañeros y hago todo con naturalidad, con la normalidad que puedo (...) Voy a pasear por la playa de Las Canteras y me encantaría dar un abrazo, pero tengo que frenarme porque cualquier virus puede afectarme».

Un proceso en el que el 17 de noviembre de 2022 recibió la última sesión de quimioterapia y que una semana después tuvo la mayor celebración posible en el Estadio de Gran Canaria.

La Grada Sur lució un tifo con su nombre en la previa del derbi con el Tenerife. Una ovación cerrada que se unía a la que había recibido en el primer partido liguero contra el Zaragoza. Reconocimiento a una lucha médica y que se celebró con el 3-1 logrado ante el eterno rival.

Llegado el 13 de enero de 2023 se pronunciaron las palabras mágicas: «Los médicos han decidido darme el alta, pone vuelta a la vida laboral-social. Espero que me dejen salir un poquito más de mi casa. Voy a tener ficha con la UD y solo puedo dar las gracias». Kirian estaba de vuelta con sus compañeros, a los que había estado viendo entrenar como uno más, pero sintiéndose de nuevo futbolista.

Todo lo que vino después fue una alegría tras otra. Se consolidó más que nunca la relación idílica entre el de Candelaria y el sistema de García Pimienta. Tanto como para que el 30 de abril de 2023 el técnico catalán le hiciera redebutar en La Romareda. 16 minutos de pura emoción.

Sin embargo, no fue un gesto de cara a la galería, pues terminó jugando como titular los cuatro últimos partidos y festejó sobre el verde el ansiado ascenso a Primera tras empatar con el Alavés el 27 de mayo de 2023.

Ya en la máxima categoría los aficionados al deporte rey dejaron de pensar en Kirian como una persona que había superado un cáncer a verle como uno de los mejores mediocentros de la categoría.

El 24 de septiembre anotó su primer gol en Primera para dar la primera victoria, en la sexta jornada, y con una carga emotiva extra al golpear la pelota con toda su alma en el minuto 92 contra el Granada y jugando con un hombre menos por la expulsión de Mika.

Cerró la temporada con seis goles, pichichi de la UD y en la prelista de Luis de la Fuente para la Eurocopa. Tocó la cumbre y ahora le toca hacer un parón en ese camino.

