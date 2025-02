Kirian Rodríguez y el bestseller del 'Koraje': "Quiero escribir un libro, esta vida es demasiada divertida"

Kirian Rodríguez, cuatro horas después de comparecer ante los medios de comunicación en Barranco Seco sin admitir preguntas para confirmar que vuelve a tener cáncer, piensa trasladar al papel toda su 'aventura Koraje'. El bestseller del Kirian Koraje -165 partidos de amarillo, 13 goles-. "Voy a escribir un libro con todo lo que he pasado, esta vida es demasiado divertida", detalló a unos días del ingreso en un centro hospitalario para combatir, como hace tres años, el linfoma de Hodgkin. Además, aclara que se quitó la cuenta 'X' para gozar de más tiempo para leer y estar con su familia.

"Es muy sencillo, soy pro-crítica. Pero estoy en contra de los insultos y de las faltas de respeto. No puedo quitar la cuenta por los insultos, porque los recibo desde infantiles. Me las quito porque dedico mucho tiempo a las redes y acabo horas leyendo sobre cocodrilos de Tailandia (...) Perdía hábitos como seguir formándome, informándome o básicamente, lo que quería era no ser tan sedentario. Pasaba muchas en X. Se había caído un cuadro y no lo había puesto. Luego vi todo lo que se montó, mi novia me dijo 'la que has liado'. Había psicólogos y expertos hablando en programas de radio, se le pregutaba al entrenador, a Sandro...Y le dije a Larry [jefe de comunicación] que quería salir a hablar y explicarlo [acción que no hizo finalmente]", apostilló en la emisora oficial.

Aclara que no quiere ceremonias ni rituales de homenaje en el minuto 20 de cada partido, como en la anterior ocasión que superó la enfermedad. "Había dos cosas que quería pedir que no dije [esta mañana en su comparecencia]. Pido respeto si me ven por la calle y lo del minuto 20, me gustó mucho en la anterior ocasión pero mi familia lo pasaba muy mal. Lloraban. Espero que no lo hagan, es como un empujón más para el tratamiento".

Todo lujo de detalles

Kirian contó con total transparencia los puntos básicos del tratamiento. "Estamos en el mismo punto que la otra vez (...) Recibí un tipo de quimio, pero el tratamiento no ha sido curativo. Ahora hay otro tipo de tratamiento, el primero hizo efecto pero ahora el segundo se enfoca de otra manera para que se desaparezca [el material cancerígeno]. Cada quimio tiene una medicación (...) El domingo empieza la hospitalización, pero antes ingreso para el suero . Son cuatro días seguidos y me meten una medicación diferente. El riñón lo he cuidado bien, no he sido muy alcohólico".

Insiste en su relato: "Son 21 días de tratamiento y tres sesiones. Hay autotransplante de médula. Tienes naúseas, vómitos, mareos...Voy preparado con la mentalidad adecuada, ya tengo experiencia". Lanza un mensaje didáctico de gran valor, que viene con el consejo de una familia muy próxima que superó un cáncer: "Debes permitirte mirarte al espejo y decir pero ¿este quién es? La mente te manda mensajes negativos y debes permitirte estar mal".

Asegura que la cabeza, en estos casos de lucha contra el cáncer, te juega malas pasadas. "Los mensajes de tu cabeza son malignos y crean los linfomas". Viene de días mu intensos, tras jugar el lunes y ausentarse en la semana pasada en dos sesiones de trabajo. "Por mi cabeza pasaron muchas cosas esta semana". Ha pedido una bici estática para luego seguir en su casa con la puesta a punto. Fue exigente con la caseta, les pidió la permanencia: "Les dije no me jodan. Que cuando vuelva, quiero que estemos salvados. El próximo año jugaré en Primera".

Apodado el vinagre

Al '20', baja hasta verano, le apodan el vinagre. "Me llaman vinagre, me avinagro cuando juego y no juego. Benito me llama vinagre". Se le trasladó, antes de perder el cabello por la quimio, si tenía pensado presentars a la Gala Drag del Carnaval. "¿Cuándo es la gala? Caminar en tacones me cuesta". Tras completar la UD la pretemporada en San Antonio, confía en sumarse a la dinámica del primer equipo "Nos vemos a la vuelta de San Antonio".

El brazalete es para Suárez

Habló en un tono amable sobre el brazalete, que ahora será propiedad de Álex Suárez. "Espero que me lo devuelva en verano". Un "los calvos aquí tendrían una pelea tremenda" sobre la opción de ejercer de cronista radiofónico y una sonrisa eterna. Aferrado a la simpatía como terapia. Nuevo tratamiento contra el cáncer y un Kirian sin miedo. "Ahora tengo más experiencia".