De capitán a capitán: Tomás Bellas cuenta su experiencia con el linfoma de Hodgkin que padece Kirian Rodríguez

Nadie mejor que Tomás Bellas, excapitán del Club Baloncesto Gran Canaria, sabe por lo que está pasando en estos momentos Kirian Rodríguez, capitán de la UD Las Palmas, quien ha recaído del linfoma de Hodgkin que le tuvo apartado de la actividad futbolística en 2022 y que le mantendrá alejado de nuevo de los terrenos de juego otro largo periodo de tiempo.

El que fuera base del Granca, anunciaba hace unas semanas su adiós con una emotiva carta: «Me retiro tras dos décadas como jugador profesional. El verano pasado me comunican que tengo un linfoma de Hodgkin. He estado cinco meses con tratamientos muy agresivos y gracias a Dios ya estoy recuperado con las pertinentes revisiones. Eso sumado a que tengo 37 años y me interesa quizá más la otra parte de mi vida, que es trabajar y fijarme nuevos retos, he decidido acabar con esa etapa preciosa de mi vida. Agradecimiento a todos los clubes en los que he militado, cuatro de ellos en Liga Endesa. Empezando por Gran Canaria donde llegó un niño con muchísima ilusión y mucha incertidumbre de ver qué pasaría en el futuro. Al CAI Zaragoza, al Baloncesto Fuenlabrada y sin lugar a duda el acabar de mi carrera en Liga Endesa en el UCAM Murcia donde viví una segunda juventud. Destacaría muchos momentos, los logros deportivos y me quedo con la gente. Entrenadores, compañeros, la gente que he conocido. Incluso árbitros. Todos los que han hecho que mi experiencia haya sido magnífica».

Desde esa experiencia reciente, Tomás Bellas considera que la condición de deportistas de élite de ambos les da una pequeña ventaja a la hora de combatir la enfermedad: «El deporte nos ha educado, y seguro que a Kirian también, a vencer y a superar obstáculos, y este es otro».

La manera de encajar el golpe ante una noticia de ese calado, en opinión del madrileño, «es muy particular, para mí cuando me lo diagnosticaron fue un palo, te quedas en shock». «Me sirvió mucho irme unos días con la familia a pensar, a reflexionar a ver como lo iba a encarar», explica. Ser positivo en estos casos resulta fundamental para afrontar algo que es complicado de aceptar para muchos enfermos. En su caso, intentó, entre otras cosas, «aferrarme al porcentaje de gente que lo supera, que es altísimo y que cada vez son mayores, y a los tratamientos, que son fantásticos para superar la enfermedad, aunque son difíciles de llevar».

La importancia de las pequeñas cosas

Kirian intenta controlar un balón mientras Brahim Díaz salta a la par con él para hacerse con ela pelota. / Sergio Reyes Robledo

En ese proceso de aceptación, Bellas considera clave «la actitud con la que afrontas la enfermedad, el ir paso a paso, disfrutar cada día de las pequeñas cosas, desde una ducha de agua caliente a una conversación con tu madre, de cada buen ratito que puedas ir sacando, eso es lo que más me ayudó en esos momentos».

«Es muy importante que todo el entorno más cercano esté ahí y, en ese sentido, es muy importante la gestión de toda esa gente que tienes a tu alrededor, porque es vital que su gente te vea entero, que estás preocupado pero que en el fondo estás bien a pesar de que puedas tener días muy difíciles, que sientan que tienes un objetivo, que vas a tener muchas curvas por el camino, pero que vas a llegar a ese punto que te has marcado», explicó el madrileño desde su experiencia personal.

Tomás Bellas opina que para salir victorioso de la batalla contra la enfermedad «hay que tener mucha paciencia». «Gracias a Dios he tenido mucha suerte, porque los tratamientos a los que me he sometido han sido muy agresivos, pero han hecho efecto rápido. Es verdad que a medida que pasan los tratamientos y los ciclos, te va costando cada vez más; es ahí donde la paciencia tiene más importancia. Por esa razón, el ser capaz de compaginar la paciencia con disfrutar de los buenos momentos que vayas teniendo es clave. La paciencia adquiere mucha importancia con el transcurso del tiempo, cuando ves que pasa un mes y otro mes», analiza el excapitán del Granca.

El madrileño reconoce que le ayudó «no hablar con mucha gente que lo había pasado, pero sí con dos o tres personas que habían pasado por una situación parecida». «Ellos me fueron adelantando cosas que me iban a ir sucediendo y, cuando te llegan a ti, te das cuenta de que te hizo bien hablar con esa persona, cosas como puedan ser la pérdida de pelo, los cambios en el cuerpo, si te hinchas o no te hinchas por los corticoides, el desgaste de un ciclo a otro, esas cosas hablarlas con alguien que las haya pasado a mi me ayudo mucho», apuntaba examarillo, que tan buen recuerdo dejó en la Isla.

