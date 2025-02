Martínez y el reto del alma: "Kirian es nuestra inspiración; lograremos la salvación por él"

La UD en modo Kirian Koraje. Tres puntos y dar un paso hacia la salvación por el gran capitán. Diego Martínez no quiso buscar sustitutos futbolísticos ante la baja para el resto de la temporada de Kirian Rodríguez por cáncer. "Es insustituible". Para congelar al frente ofensivo Ayoze Pérez, Yeremy Pino, Baena o Sergi Cardona, reclama el máximo grado de precisión y eficacia. Volver a convertirse en la UD del pánico y el terror del 6 de 9. "Tenemos que estar unidos", valoró sobre la contienda de mañana, desde las 17.30 horas en el Villarreal CF en el Gran Canaria (DAZN, TVC y GOL TV).

Kirian Rodríguez. / LA PROVINCIA / DLP

En relación a cómo se enteró de la noticia y los detalles de la recaída del '20', se los guardó para él y la caseta. "Hay cosas que pertenecen a la intimidad y por lo menos tenemos derecho a ello. Nos transmite normalidad y a partir de ahí es lo que tratamos de hacer. Quería que los compañeros y técnicos estuvieran en el vestuario durante su rueda de prensa de ayer. Desde esa entereza, para nosotros debe ser un gran estímulo para canalizar la energía para luchar por la permanencia, por lo puntos. Lo vamos a conseguir por él. Igual que nosotros debemos servirle como estímulo. Estamos todos unidos en esto. Es nuestra inspiración. Los procesos íntimos van por dentro. Cada uno lo metabolizamos, porque es imposible digerirlo", valoró con sentimiento.

Diego Martínez. / LA PROVINCIA / DLP

¿Cómo piensa frenar a Yeremy Pino, Sergi Cardona, Baena o a Ayoze Pérez? Pues, desde el bloque. La sinfonía de Napoleón Martínez. "Tenemos un partido ante un rival Champions, ante un rival que está en un buen momento del campeonato y con una eficacia tremenda. Necesitamos estar unidos en el partido. Tenemos que ser capaces de contrarrestar sus armas cuando no tengamos el balón, como hicimos en el partido ante el Girona (...) Ser eficaces en las dos áreas. También será un encuentro en el que tenemos que competir entre todos, jugadores, afición...Hacerlo entre todos. Debemos estar lo más unidos posible".

Sanciones, lesiones, árbitros...

Es un tránsito convulso para Martínez. Salvar a la UD es el mayor reto de su carrera. Le ha pasado de todo. Sanciones, lesiones, capítulos surrealista con el VAR y ahora el caso Kirian Koraje 2.0. "Estamos viviendo de todo, con muchos obstáculos en el camino. Esto nos hará más fuerte, lo vamos a superar; aunque el mal trago del día a día no lo quita nadie".

Sobre si Stefan es el sustituto natural de Kirian, elogió la versatilidad del vigués de origen serbio. "Estamos contentos con la adaptación de Bajcetic. El puesto del medio del campo desde Navidad ha tenido dificultades, con sanciones y lesiones. Le agradezco el compromiso que tuvo el otro día, en un partido que no era fácil. Nuestra creencia, nuestra esperanza es el equipo en mayúsculas. Porque es lo que sostiene todo. El equipo es el que consigue el objetivo al final".

No se mojó en relación a la polémica con los árbitros. Tras perder ante el Girona, tiró de la manta. Esta tarde, se mostró más cauto. "No me gusta hablar de los árbitros. Tengo un profundo respeto. Pero también comenté el otro día al acabar el partido que había jugadas que se habían repetido. Entiendo el reglamento, pero hay que aplicarlo desde un sentido común que respete el espíritu del fútbol. En eso estamos todos de acuerdo: jugadores, árbitros, aficionados y dirigentes. Pero ocurre que es verdad que hay situaciones repetidas en ocasiones; esto es una oportunidad de mejora para todos".

No más preguntas de Kirian

A la octava cuestión por el capitán, solicitó algo de comprensión. Sobre si era preciso de fichar, desechó ese escenario con habilidad. "Mi mayor ilusión es tener a Kirian, porque no tendría la enfermedad. Lo demás forma parte de algo del club y normativas. No tengo la cabeza en esto. Los que estamos somos lo que estamos, en cada entrenamiento y con espíritu de mejorar. Ojalá podamos recuperar cierta estabilidad en cuanto a jugadores lesionados o sancionados. El equipo en mayúscula es lo que nos tiene que dar la creencia, esperanza y convicción. Todos tenemos que estar al servicio del equipo".

Calidad humana

Realza y elogia gestos de la caseta que le emocionan. "Me cuesta hablar del tema Kirian. La empatía es importante en este caso. Es un palo muy gordo, indescriptible, no hay manual de instrucciones que ayuda a gestionar esto. Él es una inspiración para todos nosotros, por su entereza, mentalidad, lo que transmite en el vestuario. Es un ejemplo en el que tenemos que empatizar en lo positivo para llenarnos de fuerza e inspiración (...) Pero aunque ha sido una semana muy dura he visto gestos muy bonitos en el vestuario, que van más allá del fútbol. Los entrenadores y futbolistas tenemos vidas".

La victoria de mañana ante el Villarreal, la primera de 2025, lleva su nombre. Una dedicatoria con el corazón. "He visto el espíritu de ayuda, de colaboración, de vínculo. ¡Qué bonito sería poderle brindar la victoria! Hay mil cosas en la vida, pero lo más importante es la salud".

León Martínez

Reconoce que hay jugadores que no estuvieron en Girona que cuentan con el alta, en alusión a Sandro sin citarlo. Viti Rozada también está de vuelta, y tendrá que pelearse con Pelmard en el carril diestro. "Kirian es insustituible. Tendremos que encontrar otros caminos y soluciones. Tenemos que apoyarnos también en el carisma que él nos brindará". Aplaude a Enzo: "Estoy contento con su rendimiento. Necesitaba ese partido y el equipo necesitaba su esmero. Dio un paso adelante. Otros jugadores también pueden hacerlo.

Pide calma con los jóvenes del filial -"hay que tener cuidado con las expectativas de los jóvenes"- y bromea sobre el cierre del mercado, en el que no se recurrió a un tercer alta en ataque. "Sé que Helguera ha hecho todo lo posible (...) Bueno había un jugador de 40 millones que estuvo cerca". No se esconde: "Yo estoy aquí como un león, como un guerrero".