Yeremy Pino, Ayoze y Sergi Cardona: los viejos conocidos del Villarreal en la contienda de la 'K'

Sergi Cardona, Ayoze Pérez y Yeremy Pino. Un Villarreal CF made in Canary Islands y con la humanidad extrema de Marcelino García Toral. La visita de Submarino Amarillo genera la contienda del millón de alicientes. El lateral zurdo de Lloret de Mar (117 duelos con la UD) pisa por primera ocasión el Gran Canaria con otra elástica. Lo hará como estrella de un firme candidato a la Champions.

Por su parte, el estilete tinerfeño jugó con el Betis en el recinto de Siete Palmas el pasado mayo y logró un tanto verdiblanco en el (2-2). Era la antepenúltima de la 23-24 y ese punto allanó la permanencia para los pupilos de García Pimienta.

Yeremy Pino. / EFE

El ex del Tenerife le hizo dos goles a la UD de Lobera en el Heliodoro Rodríguez López en el (3-0) del 4 de diciembre del 2013. La contienda la calentó el preparador aragonés al valorar en la previa que «jamás jugaría con el estilo» de la formación chicharrera.

Ayoze Pérez. / EFE

Por su parte, el internacional Yeremy Pino también se estrena en el césped del Gran Canaria contra la UD. Es el escudo de su vida y el equipo que defendió en la etapa formativa, hasta que dio el salto al Madrigal. En la pasada temporada, se lesionó en el (1-2) de La Cerámica. Ahora, competirá ante los ojos de su familia. Sergi, Ayoze y Yeremy, los tres mosqueteros del morbo en la contienda del alma.

El gesto del ilustre

Marcelino García Toral, 426 duelos dirigidos en la máxima categoría, dedicó ayer unas palabras de ánimo al ‘20’ de la UD. «En nombre de todos los futbolistas y cuerpo técnico, mostrar nuestro total apoyo, cariño, admiración y darle toda nuestra fuerza a Kirian. Sabemos de su fortaleza mental en la etapa que ha tenido anterior. Estamos convencidos de su total recuperación, pronta y total, y seguro que muy pronto lo vemos otra vez en los estadios haciendo lo que tanto le gusta y por lo que tanto trabaja. En nombre de la plantilla y el staff, todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo. Mucha fuerza».

El técnico asturiano se medirá por décimo cuarta ocasión a la UD, club con el que cuenta un balance de cinco victorias, cinco empates y tres derrotas. Con seis pulsos en Gran Canaria, solo logró un triunfo que se remonta a marzo del 2004 en Siete Palmas. «No se le da bien al Villarreal ni se me da bien a mí. No recuerdo cuando un equipo que me tocó dirigir ganó ahí (...) Fue en la 03-04, han pasado unos 21 años». Además, no se fía de la categoría de los Moleiro o Fábio Silva. «Tiene muy buenos futbolistas en ataque, que juegan muy bien; son desequilibrantes. Disponen de dos delanteros que llevan siete goles cada uno con un porcentaje de eficacia alto. Jugadores como Alberto Moleiro que también es un jugador muy determinante en el último tercio. Desgraciadamente para ellos tienen la baja de un jugador importante como es Kirian, además por un tema que nadie quisiera pero es un equipo que tiene argumentos y me parece que desde que llegó Diego Martínez es un equipo que ha sumado muchos puntos, pero viene lastrado de las primeras nueve jornadas donde solo sumó tres puntos [a las órdenes de Luis Carrión]».

Sergi Cardona. / EFE

Sergi y Yeremy se estrenan en el partenón con el corazón dividido. Ayoze, ADN del Teide, lució su voracidad para desnudar a Lobera. Y Marcelino está gafado. Protagonistas guiados por un Baena, que vale 50 millones y rechazó un sueldo de 20 kilos en Arabia.