Diego Martínez: «Insisto, persisto y nunca desisto; ese debe ser nuestro lema»

La salvación es una maratón. Una oda a la resistencia y el padecimiento. Diego Martínez, máximo responsable técnico de la UD, rechazó de forma categórica que su equipo estuviese maldito –dado el elevado número de contratiempos en forma de lesiones, sanciones y decisiones arbitrales–. «Estamos bendecidos, sé que suena un poco espiritual pero tenemos un gran compromiso, una calidad humana magnífica, unos jugadores que van a volver a tener esa eficacia y lograremos el objetivo. Estamos frustrados y dolidos, yo el primero con esas acciones que podemos hacer mejor. Si alguien se merece el gol es Oli y llegará. Insisto, persisto y nunca desisto, ese debe ser nuestro lema. Aquí estamos para trabajar, solucionar los problemas y seguir creyendo. Cuando un equipo es mejor que el rival en dos tercios y recibe ese castigo lo normal es que se hunda y nosotros hemos resurgido», valoró el entrenador, afectado por la mala racha de la UD –1 punto de quince–.

Reconoce los pecados defensivos en los dos tantos del Villarreal. Baena hizo de las suyas, ante la pasividad de la zaga grancanaria. «Son dos goles muy evitables que teníamos trabajados y vistos en vídeo. Pero esto es fútbol y cuando analicemos los goles de la jornada todos los entrenadores dirán algo parecido. Nosotros lo hemos intentado corregir, hemos progresado, el partido de Scott y de Álex ha sido muy bueno pero está claro que han sido dos errores que en Primera te castigan mucho. Solo queda aprender y mejorar».

Para Martínez, este bajón no era descabellado. Podía pasar. «Sería muy fácil hablar de factores y los hay. Pero yo he sido siempre muy claro, de que esto podía ocurrir. Nos hemos enfrentado al Madrid fuera de casa, quitando el Getafe, en casa contra Osasuna empatamos, en Girona creo que merecemos mucho más y también contra el Villarreal. Son equipos muy complicados y creo que el equipo mereció más. El fútbol son resultados y no merecimientos, pero la segunda parte de Girona en Montilivi y el partido de ayer se parecen mucho a lo que queremos llegar a ser como equipo».

La crudeza de Marcelino

Analiza la lesión de Fábio Silva, que aconteció el pasado jueves. Un percance muscular que le deja KO de cara a los próximos pulsos ante el RCD Mallorca y FC Barcelona. «Fábio tuvo esa molestia en un entrenamiento, Mata recibe una tarjeta en el descanso, el tema Kirian ya lo conocemos, Viti recibe un golpe que le tiene dos meses fuera cuando estaba en su mejor momento. Luego aconteció lo de Essugo (...) Pasan muchas cosas. También te digo que Pelmard como Stefan nos van a aportar. Oli merece el gol, Moleiro también».

Trató de justificar la apuesta por Juanma Herzog cuando contaba en el banquillo con el canterano Elías –pichichi de Las Palmas Atlético–. «Por el juego aéreo. Es una tipología de delantero distinto y Juanma contó con dos referencias, que nos dieron espacios».

Además, elogia la predisposición de Sandro Ramírez, que jugó con molestias. «Sandro es un milagro que haya podido jugar, por la situación en la que venía. Igual que Stefan, son jugadores que llevan tiempo sin tener continuidad en los entrenamientos y tienen sobrecargas normales. Tendremos que esperar para conocer el alcance preciso de las molestias».

Por su parte, Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, fue muy crítico con su equipo. «En la primera parte tuvimos unos buenos primeros minutos al contraataque, pero luego desaparecimos del campo; Las Palmas fue mejor en el cómputo general del primer tiempo, en el que estuvimos muy flojos», relató.

Lamentó que tras el 0-2, su equipo sufrió «pérdidas de balón absurdas», como la que propició el gol de Fuster . «Una acción muy evitable». Acabó con una línea de cinco defensas para maniatar a un Herzog vestido de nueve.

Suscríbete para seguir leyendo