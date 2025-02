La UD tiene reacción, pero falta ganar

Si se puede. El equipo tiene reacción. Pero no gana. No logró el empate con el Villarreal por poco. Lástima que la soberbia chilena de McBurnie fue al larguero. El solidario encuentro, con Kirian en el graderío, deja motivos de preocupación para los seguidores. No solo por la salud del capitán, al que se desea lo mejor tras su recaída, sino también por el resto de la plantilla en la que se reproducen las lesiones con demasiada frencuencia; y, como no puede ser de otra forma, inquietud por los resultados y las derrotas.

No hay quien recite la alineación de memoria del equipo de Diego Martínez. Hasta un defensa acaba en punta. Cuando más se le necesita, Fabio Silva es baja. Sandro se quejaba de una pierna y tendrá que descansar. Y a Viti, en su regreso de la enfermería, el parón le ha pasado factura.

Al saber llaman suerte, se escucha en la lengua popular, y algún observador futbolístico habla de mala suerte cuando lo que hay, en verdad, son errores. O bien aciertos del contrario. Sergi Cardona conocía demasiado bien a Sandro, mientras que la defensa que protege a Cillessen ofrece demasiadas facilidades. Doctores tiene el cuerpo técnico en Barranco Seco.En fin, Yeremi Pino se suma a la legión extranjera de grancanarios que se enfrentan con éxito a Las Palmas.

Para terminar, como placebo para atenuar el sufrimiento de la derrota y la preocupación por la clasificación en LaLiga, se recuerda una efeméride de la que hoy 9 de febrero se cumplen 50 años. En 1975 en España, con Franco enfermo, había fútbol y tal día como hoy Johan Cruyff fue expulsado por primera vez y salía de la Romareda escoltado, parecía más bien detenido, por dos agentes de la Policía Armada, hoy Policía Nacional, en una imagen para la historia. El astro holandés había protestado para reclamar un fuera de juego en la jugada en la que el Málaga endosaba el 2-1 al Barça. Michels, entrenador azulgrana, se quejaba de «cierta animosidad contra el Barcelona». Nada nuevo bajo el sol.

