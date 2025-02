Unión 'deporvida' de la afición de la UD Las Palmas con Kirian Rodríguez

Todo un estadio volcado con el número ‘20’. El calor de una afición y del mundo del deporte unido al minuto en el que el fútbol dio igual. Desde los aplausos de toda una grada, hasta la interrupción del partido o los mensajes de apoyo de su gente, empezando por la grada Ultra Naciente, que lanzó un cariñoso mensaje en el que se pudo leer «Volveremos a ganar. Fuerza Kirian», a la vez que alzaban la voz coreando su nombre.

Fueron sesenta segundos de emoción y compromiso, el que tiene toda la isla con Kirian Rodríguez tras anunciar que sufre una recaída del cáncer que ya padeció en el año 2022. Con camisetas de apoyo tanto por parte de la UD Las Palmas como del Villarreal, cuando llegó el minuto 20 de encuentro el árbitro no dudó en detener el partido durante un minuto. Un aplauso que retumbó en toda Gran Canaria y que puso en pie a todo el estadio. No hubo colores a la hora de abrazar a Kirian Rodríguez, que presente en el feudo amarillo junto a su familia, sintió el calor y el cariño de su gente, que una vez mas volvió a dejarle claro que no estará solo en su lucha.

A pesar de que Rodríguez manifestó que no quería homenajes, la afición amarilla entendió que era el mejor momento para desearle una pronta recuperación. Y no solo se lo dejó claro dentro del estadio, sino también fuera, donde algún hincha decidió colocar la ’K’, junto a la ‘calle Permanencia’, en las inmediaciones del campo. Toda una obra de arte que demuestra la intención de toda la familia de la UD Las Palmas con su jugador, con la firme intención de remar en la misma dirección durante los meses de lucha. Así, hasta volver a verle disfrutar sobre un terreno de juego.

Apoyo a Moleiro

Dentro del estadio, algunas pancartas mandaban mensajes de ánimo y apoyo al jugador tinerfeño, al igual que ha hecho todo el mundo del fútbol durante estos últimos días. Deseos de una pronta recuperación, las ganas de volver a verle en su mejor versión en el campo o la cuenta atrás hasta que por fin vuelva a ganar la batalla, la más importante de su carrera y de su vida.

Pancarta de la Ultra Naciente a Kirian Rodríguez. / LP/DLP

Quiso la UD dedicarle la victoria, pero no lo permitió el Villarreal de Sergi Cardona, que pasó por los micrófonos tras el encuentro para mandar toda la fuerza del mundo a su excompañero. «Kirian es amigo mío y le quiero un montón. Además, le tengo mucha admiración por cómo pasó la otra vez el cáncer. Yo viví el día a día con él, y es una persona a la que admiro como futbolista y, sobre todo, como persona», expresó. «No os preocupéis, que va a salir, va a volver más fuerte y va a volver a brillar aquí en el Gran Canaria. Estoy seguro», sentenció el ex de la UD Las Palmas.

Moleiro: «Las victorias serán pensando en él. Que nos sirva para motivarnos»

También Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, dejó palabras de apoyo a Kirian Rodríguez, que cuestionado por el homenaje que le brindó la afición amarilla en el minuto ‘20’, señaló que hubiera preferido «que ese homenaje no existiera», haciendo referencia al motivo de dicho reconocimiento. «Darle por parte del staff y de todos los futbolistas nuestro apoyo. Ojalá con su fuerza y la medicina que avanza, lo veamos recuperarse definitivamente y volver a jugar al fútbol», indicó Marcelino.

Un aficionado más

Será el jugador número 12 lo que resta de temporada, tal y como indicó Alberto Moleiro. «Nos va a dar ese aliento. Lo sentimos muy dentro, lo sentimos con nosotros, nos va a dar mucha fuerza durante la temporada y vamos a conseguirlo por él», señaló. Una lucha que Moleiro ya vivió de cerca en el año 2022, observando de primera mano la valentía de su compañero. «Lo viví cuando le pasó la primera vez y ahora por segunda también. Él es un luchador, va a seguir adelante y va a ganar esta batalla otra vez. Las victorias y los partidos serán pensando en él. Que nos sirva para motivarnos, como una lección de vida».

Sergi Cardona: «No os preocupéis, que va a salir, va a volver más fuerte y va a volver a brillar»

Una motivación extra que el vestuario tendrá los 14 partidos restantes, en los que tendrán que luchar por mantener al equipo en la Primera División. Será uno de los mejores regalos para Kirian Rodríguez en su regreso dentro de seis meses, como él mismo apuntó hace unos días. «Serán seis meses de lucha, pero estoy seguro de que la próxima temporada estaré de vuelta. Confío plenamente en el club y en mis compañeros, sé que dejarán a la UD Las Palmas en Primera División».

Una unión 'deporvida' con Kirian Rodríguez, que una vez más, no estará solo en su particular lucha contra una enfermedad que ya sabe a la perfección cómo vencer. Coraje, valentía y fuerza para trazar un recorrido duro pero no imposible.

