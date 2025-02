La UD tras el escándalo: del silencio a las críticas

¿Y si vuelve a pasar? El escándalo del siglo y el reencuentro de los dos actores del 23-N. Solo faltan el juez Muñiz Ruiz y el árbitro VAR Pizarro Gómez. El controvertido final del UD-Mallorca de la primera vuelta, el domingo se cumplen 85 días, dejó un poso de victimismo y resignación arbitral en el seno del club pío pío. La expulsión de Muriqi, por su peineta a Jaime Mata, contó con una sentencia sin precedentes como la amarilla al delantero madrileño –que provocó al goleador bermellón– y el lanzamiento de un libre indirecto por parte de los de Arrasate. Así se forjó el 2-3 de Mojica, con la barrera amarilla mal ubicada. Un tanto irregular, a todas luces, y que dejó boquiabierto al fútbol mundial. La derrota más surrealista de la historia y un Martínez que no supo qué decir en sala de prensa.

«Estoy expectante, escucharemos los audios, pero es verdad que es una situación que no había vivido nunca, es una acción que determina mucho, es decisiva, cuando mejor estábamos, pero vamos a esperar y escuchar lo que nos digan; seguramente lo entenderemos todos. Hay cosas que no podemos controlar, pero imagino que en estos días nos lo aclararán. Somos profesionales y tengo un respeto absoluto por el estamento arbitral», valoró tras el show de Muñiz Ruiz y Pizarro Gómez. Más allá del daño del tanto de Mojica, se le anuló el 3-3 a McBurnie por falta, muy rigurosa, al meta Greif.

Bajo la indignación, señorío y silencio. Ningún ejecutivo de rango de la UD –Miguel Ángel Ramírez, Patricio Viñayo o Luis Helguera– atizó al juez o al árbitro VAR de una noche increíble. Viñayo tildó de «acertadas» las valoraciones de Martínez en la noche de autos.

El tiempo pasó, y Mata sí reconoció sentirse perjudicado. Martínez, tras perder en Montilivi, 72 días después, tomó el micrófono. En el camino, otra dosis de polémica en el UD-Osasuna, por un penalti anulado a Moleiro con roja a Areso por falta previa de Fábio Silva a Muñoz. Tras dejar trece segundos para la reflexión, el técnico vigués sacó la recortada. «Qué quieres que te diga, no es cuestión de una jugada. No voy a hablar de una jugada concreta, se me vienen a la cabeza un par de acciones como la de Moleiro con Yangel o la segunda amarilla de Van de Beek, asi como la que sufrió Suárez. Eso sí influye.Desgraciadamente vuelve a jugar en nuestra contra; pero no sé qué decirte. Ya opiné demasiado, pero ahí están las imágenes. Es lógico sentirse dolidos».

Ocho penaltis en contra

Álex Suárez, ahora capitán tras la baja de Kirian hasta el verano por su recaída del cáncer, tampoco se quedó mudo tras la pena máxima de McKenna sobre Yangel, que fue despejada por Cillessen y no tuvo impacto directo en el marcador. «Nos pitan un penaltito», denunció el zaguero de Tamaraceite. Con las estadísticas en la mano, la UD es el segundo más tarjeteado (69), solo por detrás del Geta de Bordalás, y el que más penaltis recibe (8), junto al Alavés. Escándalo, llanto y los mismos actores. n

Suscríbete para seguir leyendo