Martínez pone una vela a Moleiro: "Atesora jerarquía y es determinante en el volumen del juego de la UD Las Palmas"

Una velita por Alberto Moleiro, el pibe de los 20 millones. Diego Martínez, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, sale en defensa del '10', que lleva 116 días sin marcar -desde el pasado 21 de octubre-.

"Estoy muy contento con el rendimiento de Moleiro siempre, pero especialmente en los últimos partidos. Moleiro ha sido determinante en esto. En Girona tuvo mucha jerarquía y el otro día también, tanto por fuera como por dentro. Tuvo ocasiones que nos pudo dar el partido. El día que lo consiga, y lo va a hacer (...) Está muy cerca de conseguirlo. Si logramos que tenga ese acierto, pues todos contentos", reflexionó sobre la gran estrella del proyecto, que será traspasado el próximo verano -ya estuvo muy cerca de ser traspasado en septiembre a un club de la máxima categoría de Arabia Saudí-.

Diego Martínez. / EFE / ÁNGEL MEDINA

Vuelve Campaña, inédito desde el 5 de enero y gozará de unos minutos el domingo ante el RCD Mallorca (17.30 horas, Movistar LaLiga). "Es un jugador importante para nosotros. No hemos podido repetir medio del campo titular en enero y conviene recordarlo. Ahora estamos en los matices. Cuantos más efectivos tengamos mejor. No sabemos cuánto nos pueden durar cada uno, no sé para cuánto tiempo está Campaña. Es un jugador importante por sus características (...) ¿Me aseguras que estará? Perfecto, conviene saberlo". Se mostró hermético en relación a la lista de bajas -como Januzaj y Marc, así como los sancionados Fábio, Sandro y Essugo-. "Mata lo recuperamos después de la sanción, perdemos a Sandro, pero restan dos entrenos. Veremos qué pasa".

Admite la herida emocional de encadenar cinco jornadas sin victorias, aunque matiza que se cayo por "marcadores ajustados" ante Getafe (1-2), Girona (2-1) y Villarreal CF (1-2). "Necesitamos volver a sumar tres puntos, esto es lo que necesita el equipo. Pase lo que pase el domingo vamos a tener que seguir peleando, no hay nada hecho, no hay nada definitivo".

Laterales más verticales: Muñoz y Viti

"Jugaremos con tres laterales", bromeó Martínez ante la cuestión de recuperar efectivos más profundos por los costados. "Cuando jugamos con laterales más bajos, sí estamos más juntos, y liberamos más a los jugadores de arriba. Pero también es cierto que jugadores como Viti, Mika, Suárez, sus incorporaciones son importantes. Lo que ocurre es que nos medimos a un Mallorca con laterales muy profundos como Maffeo y Mojica. A medida que seamos capaces de incorporarnos sin sufrir sus ataques, ya veremos cómo les hacemos daño. Muñoz y Pelmard también pueden hacer esa función perfectamente».

Cree en el estreno realizador de McBurnie (19 partidos ligueros, cero dianas). "Oli siempre ha sido un jugador importante en este equipo, ocurre que solo juegan once. Ha tenido a nivel personal también sus circunstancias. Como dije en la rueda de prensa al acabar, si alguien se merecía ese gol, era él. Para nosotros siempre ha sido un buen ejemplo, jugando más o menos, su actitud y energía siempre ha sido muy bueno".

Lamenta los errores puntuales en las dos áreas, que han tenido un coste altísimo. "El equipo a nivel de volumen de juego mejoró muchísimo. Es cierto que hay jugadas individuales que nos penalizaron mucho. Está relacionado también con la calidad del rival. Los errores en fútbol tienen que ver con la atención, los pequeños posicionamientos...Todo se reduce a tomas a decisión, pero nos pasa a todos los equipos. Luego el acierto del rival es otra cosa. Estoy descontento con el resultado, queremos volver a sumar de tres (...) Pero sí creo que el volumen de juego en ataque y defensa hemos mejorado muchísimo. Hemos estado en tanteos muy ajustados, quitando el partido ante el Real Madrid [derrota por 4-1]".

Rivales y gafados en 2025

UD y Mallorca son los dos únicos equipos que no han ganado en 2025. Aunque, con 31 puntos, el cuadro bermellón coquetea con Europa. "El Mallorca tiene y eso que no pasa por un buen momento. Es un buen ejemplo que hasta los mejores equipos, los que están haciendo una buena temporada, pasando por dinámicas y rachas que no se puntúa lo que les gustaría. No solo nos pasa a los que estamos abajo peleando. En una liga tan igual, hay que convivir con esos momentos".

Insiste en dar con la perfección: "Necesitamos atacar muy bien y defender muy bien. Muy fuertes a nivel parado, jugadores de muy buen pie. Equipo muy completo, muy bien trabajado, con talento individual y fortaleza defensiva".

Paciencia con Stefan

Defiende el margen de mejora de Stefan Bajcetic, algo gris en su estreno en el Gran Canaria ante el Villarreal. "Bajcetic llevaba tiempo sin jugar. Esto nos ha costado también en los últimos partidos, no sólo sincronizado con los compañeros. Tiene mucho mérito el rendimiento que han dado los nuevos con cinco entrenamientos".

Con el "susto nos llevamos todos los días", Martínez combate el mal fario. "Tenemos un equipo con compromiso, creencia, talento y también está pasando por dificultades, por muchos tipos de dificultades. Hay que darle mucho valor a los jugadores que quieren darle la vuelta. Lo están gestionando con mucha entereza, con mucha inteligencia. Ganar no solo depende de tu acierto; también depende del desacierto del rival. Cada partido es el más importante, pero la Liga no acaba mañana".