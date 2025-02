Corazones divididos de amarillo y azulgrana: Jordi y Mandy, el chófer de la línea de guagua 70

Una foto de la plantilla del FC Barcelona de la época de Cruyff y el último mensaje de Franco. Así, de esta manera tan simple, Armando Rodríguez Quintana, mas conocido como Mandy, se aficionó al conjunto culé. Chófer de la línea de guaguas número 70 y del barrio de San Juan, Mandy siguió los pasos de su padre, el que le inculcó la pasión blaugrana desde que era niño. De hecho, en su retina quedó la primera vez que vio jugar al Barça. Fue en el estadio Insular contra la UD Las Palmas, Félix Marrero anotó su gol número mil y los amarillos ganaron por un gol a cero. Lo demás es historia. Su primera visita al Camp Nou también será recordada por siempre, no solo por la importancia que tenía para él pisar el estadio de su equipo, sino porque en ese viaje perdió hasta las tarjetas de crédito.

La peor época del Barça

Su amor por el FC Barcelona fue creciendo poco a poco, hasta llegar al punto de crear su peña en la Isla, denominada Somos Blaugranas. "Somos casi 270 socios procedentes de todas las Islas", explica Mandy. Una peña que nació, según explica, en la peor época del Barça. "Fue cuando Joan Gaspart cogió las riendas del club. Unos años en los que no ganamos títulos y un grupo de amigos decidimos crear esta peña", recuerda. Durante un tiempo, la peña se mantuvo con 10 socios, hasta que Ronaldinho ficho por el conjunto culé. "Entonces fue un boom, todos se subieron al carro y crecimos mucho", indica Mandy.

De hecho, algunos de los socios de la peña recordarán a Ronaldinho por siempre, pues en uno de los viajes a Barcelona para ver al equipo, se encontraron con el futbolista brasileño en un restaurante. "Estuvimos hasta las tres de la mañana esperando hasta que nos firmó un autógrafo y nos hicimos las fotos. Estaba con su familia y eran gente muy sencilla, nos fotografiamos hasta con su madre y sus primos", explica. Unos peñistas que suelen ir una vez al año a presenciar en directo un partido, pero que este año lo han apartado debido a las obras en el Camp Nou.

Corazón dividido

En su casa, como no iba a ser de otra manera, tiene su propio museo del FC Barcelona. "Ahí es donde tenemos el local para nuestros encuentros y ver los partidos", asegura. Un encuentro en el que tendrá el corazón dividido de amarillo y de blaugrana. "Si hablamos de un resultado apostaría por el 2-1, porque a la UD le hacen más falta los puntos", confirma Mandy, el chófer de la 70.

Jordi Muntané junto a algunos peñistas en la final de la Copa del Rey de 2018 / LP/DLP

Por otro lado, en Arucas, nace la peña de Jordi Muntané Melián. Un tinerfeño afincado en Moya y con el corazón dividido en tres equipos: el CD Tenerife, la UD Las Palmas y el FC Barcelona. Con un padre catalán y jugador de baloncesto, su pasión siempre fue el fútbol y el Barça, equipo al que siempre le guardó amor por las características que presentaba en su juego. "Me llamo Jorge Antonio pero realmente mi nombre es Jordi", asegura. "Si no me dicen Jordi no contesto, de hecho a veces he estado en médicos y me han llamado por Jorge Antonio y ni cuenta me doy", confiesa este culé de Gran Canaria.

Un grupo de WhatsApp

En cuanto a la peña Barcelonesa de Arucas, crece a partir de un grupo de WhatsApp en el que varios amigos hablaban de fútbol. Un día, salió el tema de por qué no formar una peña, y en el año 2015 se hizo realidad. "Llegamos a ser 85 socios, pero por motivos económicos no pudimos seguir con el local que teníamos y nos fuimos dispersando", señala Jordi. Aun así, siguen manteniendo el grupo y el contacto.

Una de las estrellas del Barça será Pedri, que jugará por primera vez en el estadio de Gran Canaria vistiendo la elástica del FC Barcelona. "El regreso de Pedri lo vivimos con mucha ilusión por ver a nuestro canario más ilustre después de Pedrito", indica Jordi. Dos personalidades canarias que son admiradas en las Islas y que han marcado la historia del FC Barcelona. "Pedri seguramente supere a Pedrito por calidad, por juego y por cómo es. Uno era más delantero y el de ahora es más centrocampista y hace jugar al equipo, por lo que tiraría más por Pedri si tuviera que elegir", argumenta Jordi Muntané.