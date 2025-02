Así está la enfermería de la UD Las Palmas: Pelmard, Fábio, Marvin, Marc y Januzaj, bajas contra el Barça de Pedri

Prohibido forzar la máquina. Cinco ausencias para el PedriDay. El F-5 de la enfermería de Diego Martínez ante una contienda de alto voltaje. Fábio Silva -uno de los héroes en el pulso de la primera vuelta ante los culés-, Januzaj y Marc Cardona siguen con su tratamiento preventivo y no estarán el sábado ante el líder FC Barcelona en el Gran Canaria (20.00 horas, M+) en la disputa de la 25ª jornada. Además, el lateral diestro Marvin Park tampoco llega.

Por su parte, en referencia al lateral y central galo Andy Pelmard, una de las dos incorporaciones en el pasado mercado invernal, estará cuatro semanas de baja. Se pierde los duelos ante el FC Bacelona, Real Valladolid, Betis y Deportivo Alavés. Acabó con molestias en la última contienda ante el RCD Mallorca en Son Moix y todo apunta que regresará ante el Celta de Vigo -duelo que se disputa el fin de semana del 29 al 30 de marzo-. A esta lista de contratiempos, cabe sumar la sanción de McKenna. Como apercibidos, figuran Mika Mármol, Viti Rozada, Álex Suárez y Alberto Moleiro.

Sandro y diez más

Dentro de la categoría de buenas noticias, el pivote luso Dário Essugo está de vuelta tras cumplir sus tres partidos de sanción. Sandro Ramírez, siete dianas, también vuelve al once titular, tras perderse el pulso de Son Moix por sanción federativa -no prosperó el recurso a Competición-. Junto al estilete grancanaria y ex del Barça, Oli McBurnie y Moleiro se postulan como opción más sólida. En la medular, el citado Essugo, Stefan, Javi Muñoz y Campaña pugnarán por tres plazas. Como zagueros: Viti, Suárez, Mika y Álex Muñoz se perfilan como una de las líneas factibles. Tampoco cabe descartar la presencia de Herzog, lo que provocaría que Mika siguiese de lateral y Álex Muñoz fuese suplente.