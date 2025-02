Javier Campos, el verdugo de Maradona con la UD Las Palmas: «No puedes temer al Barça»

La receta mágica del verdugo de Maradona. El GPS para ser inmortales y echar cemento a 39 años de sequía en la Isla. Javi Campos Cabrera (Costa Ayala, 61 años) se midió en ocho ocasiones con la UD Las Palmas al Barça –logró dos victorias, una en Copa ante el Pelusa (1-0) para caer en los penaltis y la última ante el ogro culé (3-0) en 1986–. Del Estadio Insular al Gran Canaria, el lateral zurdo con 217 partidos, desde 1982 a 1989, receta competir sin complejos e insiste en el valor motivacional del (1-2) de noviembre en Montjuïc. «El 3-0 al Barcelona, el 4-3 al Madrid y el ascenso en el Bernabéu [1985] son mis mejores recuerdos. Pero también les ganamos en Copa, aunque caímos en penaltis. Ahí estaba Maradona. Nos quedamos planchados, y eso que estábamos en Segunda. Acariciamos la final».

A los 44 minutos, con tantos de Narciso y Koke, la UD encarriló la contienda ante los de Terry Venables. Fue el 16 de febrero de 1986 y tres meses después, el cuadro culé perdía la final de la Copa de Europa ante el Steaua de Bucarest en el Pizjuán y en la tanda de penaltis.

Diego Armando Maradona, en el Camp Nou, en 1983. | LA PROVINCIA / DLP

Javi Campos fue destacado en las crónica por sus marcajes al Lobo Carrasco. En la última victoria de local ante el Barcelona, fue expulsado en el 80’ por un rifirrafe con el internacional azulgrana. «Fue un partido dinámico, logramos meter dos goles rápidos que nos dieron alas. ¿Suerte? Lo merecimos, eso nadie lo piensa. La UD venía de estar muchos años en Primera y fue curioso porque le ganamos al Madrid y al Barça. Que no se haya vuelto a ganar aquí a los culés me sorprende. Casi 40 años. Aquel Barça tenía muy buenos jugadores; a un gran nivel. Pero no te impresionan, tratas de competir».

Insiste Javi que si te cruzas con Pedri o Yamal, hay que mantener la mirada. «Son todos iguales, son rivales y tienes que tratar de ganar. Maradona era una figura mundial y aquel partido nos llevaba a la final. Acceder a Diego era difícil. Pero aquel día no estuvo metido en el partido. Fue un partido trabado, que se enredó en exceso. Al final vimos la posibilidad y fue un palo muy grande». Sobre si lleva tatuado ‘yo gané a Maradona’, aclara que los éxitos son grupales. «Lo justo es dedir: ‘Ganamos al Barça».

El recinto de Ciudad Jardín era la bombonera de los sueños y una tumba para el Barça. «Es que era difícil jugar en el Insular y sigue siendo difícil ahora [hacerlo en el Gran Canaria]. Aunque se quejen del viaje, los rivales que vienen de Península tratan de amoldarse a la humedad, el tiempo...Esto es una isla y las condiciones son las que son. El Insular tenía sus particularidades, era muy estrecho. Aquellas dimensiones nos ayudaban mucho. Una hora antes, ya estaba todo lleno. Se nos dio bien el Barcelona, allí sufrían. Era una tradición, cuando se bajaban de la guagua, sabían que lo pasarían mal».

Reitera que hay salir a por todas, sin pensar en el Valladolid –siguiente pulso liguero–. «Aquí no se puede renunciar a nada, hay que tratar de intentar ganar todos los puntos de casa. Sea contra el rival que sea. La dinámica no es positiva, pero hay que volverse a enganchar. Ya se hizo en la primera vuelta, y puede pasar de nuevo. El fútbol es cuestión de dinámicas y ahora es preciso ese golpe de efecto (...) Ya hemos gastado los comodines, y esta Barça juega muy bonito. Atesoran juventud y estilo. Sí creo que el Atlético tiene la mejor plantilla, pero el estilo que más me atrae es el del bloque de Flick».

El infante de Tegueste

Pedri González conforma el principal atractivo del 21-F. El regreso del hijo pródigo dispara los epítetos. Para Javi Campos, no hay debate. Ovación y guiño a la gran estrella culé con pasado amarillo. «El público de Gran Canaria es señorial; Pedri es uno de los nuestros. Lo recibirán como merece. La afición es de lo mejor que tenemos; nuestro gran patrimonio».

Messi o Lamine Yamal. Pedri o Busquets. Maradona o Laudrup. ¿Qué Barça es el mejor de todos los tiempos? El destacado lateral de Costa Ayala reconoce la complejidad de establecer vínculos históricos. La Pulga es el rey. «Con Messi era otro equipo, ahora es más sólido. Lamine Yamal es muy bueno y será mejor con el paso de los años. Luego figuran Pedri, Gavi, Cubarsí, Raphinha...Se juega más en equipo. Ni peor, ni mejor; son épocas diferentes. Con Flick, hay un margen de mejora importante y veremos qué pasa. Pero me gusta sentarme a verles jugar en la TV».

¿Qué jugador del Barça eliminaría de la lista de citados? Campos los quiere a todos. «No elimino a nadie, que vengan todos. Se paga para verlos (...) Le repito e insisto que el Barça no asusta. No hay que tenerles miedo. Si ya se le ganó en la primera vuelta, ¿por qué no se puede repetir? El fútbol siempre es lo mismo, es solo fútbol. La pelota va y viene y veremos lo que acontece». Tira de regate dialéctico en alusión un futurible resultado. «Me lo pregunta el domingo por la noche; ojalá ganemos. La victoria es lo importante, hay que creer en el equipo y la afición», finaliza el verdugo de Maradona y la sombra más fiera del Lobo Carrasco.

