Del penalti de Sinkgraven a Gündogan a los casos VAR

Regresa trece meses después el Fútbol Club Barcelona a Siete Palmas y vuelve el mal recuerdo con el que concluyó el último partido disputado por el conjunto azulgrana en el feudo insular. Después de un inicio prometedor del equipo de García Pimienta, poco a poco fue ganando terreno y espacio los catalanes hasta que en el último minuto del choque Sinkgraven sacó los brazos a paseo y empujó a Ilkay Gundogan para derribarle, provocar el penalti y la derrota amarilla después de que el propio alemán batiese a Álvaro Valles desde los once metros.

La decepción del equipo amarillo quedó reflejada en las palabras del capitán de la UD Las Palmas, Kirian Rodríguez, que mostró un profundo malestar al finalizar el encuentro. «Espero que, a partir de ahora, se publiquen todos los audios, porque esta situación no es normal». Asimismo, recordó una controversia similar en la jornada anterior: «La semana pasada no nos dieron ninguna explicación sobre la acción de Sandro –que había sufrido una zancadilla en San Mamés y que acabó con el 2-1 del Athletic Club–. Puede considerarse falta o no, pero en este caso debo revisarla. Sin embargo, la jugada es muy parecida a la de Ferran sobre Mika, en la que le gana la disputa de forma natural dentro del juego. En esa ocasión no se sancionó falta, pero ahora sí se señala penalti».

El capitán del conjunto amarillo también hizo referencia a otras decisiones arbitrales que, en su opinión, perjudicaron a su equipo: «Hubo dos acciones consecutivas muy claras en aquel partido, con pisotones que terminaron en tarjetas para nosotros. Lo siento, porque no me gusta hablar en estos términos, ya que parece una queja propia de un equipo débil, pero duele perder dos partidos en el minuto 94 y recibir explicaciones basadas únicamente en la aplicación del reglamento», enfatizó.

Además, en la segunda vuelta de la pasada temporada, el propio Kirian también tuvo palabras con el delegado de campo azulgrana Carles Naval al descanso por entender que Aarón Escandell estaba perdiendo tiempo en los saques de portería tras la expulsión de Valles.

«Créeme que a mí me encantaría jugar todo el partido. Me encantaría tener el balón todo el rato. Te lo juro. Creo que si hay algo que a nuestro equipo le gusta es tener el balón todo el rato. Jugar, jugar, jugar. Nos puedes reclamar lo que quieras, pero ¿que a nosotros no nos gusta jugar...?», le espetó el capitán, que lamentablemente no podrá estar el sábado en el césped.

Ahora, regresa el equipo culé a Siete Palmas y llega con la polémica arbitral planeando sobre su cabeza después de que en el último encuentro liguero ganara al Rayo Vallecano por un solitario 1-0 desde el punto de penalti transformado por Lewandowsky.

Eso sí, la polémica no fue por el agarrón de Pathé Ciss a Iñigo martínez que valió la pena máxima, sino que al Rayo se le anuló un gol por un fuera de juego posicional de Randy Nteka que todavía muchos no han terminado de entender.

Todo ello en un clima de crispación arbitral provocada también por las últimas quejas vertidas especialmente por el Real Madrid contra el colectivo arbitral y que además han puesto en el punto de mira en los últimos días a Munuera Montero.

Por lo pronto, la actitud institucional de la Unión Deportiva es la de apoyar a los colegiados más allá de que se hayan podido equivocar en decisiones puntuales durante el transcurso de la actual campaña.

Así lo trasladaron en una reunión con los representantes arbitrales hace dos semanas, a pesar de que Diego Martínez sí levantara la voz tras la derrota contra el Girona en Montilivi al recordar las acciones de Muriqi con el Mallorca o el penalti no pitado a Moleiro frente a Osasuna.

