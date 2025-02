Lágrimas descontroladas por ver de cerca a Pedri: «Le dediqué unas palabras, le dije que era un mago»

La noche más esperada por el barcelonismo residente en Gran Canaria. La emoción desmedida por estar presente en el regreso de Pedri a la Isla y lágrimas descontroladas por ver a su ídolo acercarse para firmar autógrafos. La de ayer no fue una noche cualquiera, sino la noche señalada en el calendario para los apasionados al FC Barcelona. Desde los jóvenes que llegaron a las inmediaciones del Hotel Santa Catalina desde la una de la tarde, hasta las fans polacas de Lewandowski. Todo era válido para las 400 personas que esperaban la llegada del equipo culé y que aclamaron a estrellas como Lamine Yamal, Gavi o Pedri.

A las 20.10 horas, la guagua del conjunto azulgrana llegó a su cuartel escoltada por su presidente Joan Laporta,que fue una de las sorpresas del día. Se trata de la primera vez que el dirigente culé pisa Gran Canaria con el FC Barcelona, y su presencia levantó pasiones entre los aficionados, que gritaron su nombre hasta que se quedaron sin voz. Laporta respondió con sonrisas y saludos al aire, pero las miradas estaban puestas en la estrella canaria: Pedri González. Pancartas con su nombre, camisetas serigrafiadas y chillidos ensordecedores hicieron que el ex de la UD Las Palmas se detuviera a hacer un poquito más felices a sus seguidores.

Carla Gil Alberiche

Tuvo tiempo Pedri de firmar lo que le pusieron delante: Desde camisetas hasta botas de fútbol; de hacerse fotos con los agraciados que pudieron colocarse en primera fila y de escuchar las palabras más sinceras de sus fans. «Le dediqué unas palabras mientras me firmaba la camiseta. Fue breve pero suficiente para decirle que era un mago, que le quería y que muchas gracias por todo», explicaba ayer un emocionado Aitor Jiménez, que con la cara llena de lágrimas y tembloroso, consiguió el objetivo que se había marcado a las cuatro de la tarde, cuando llegó a las inmediaciones del Hotel.

Sin importar los kilómetros

«Yo soy muy del Barça aunque viva lejos de Barcelona. De pequeño no sabía lo que era el fútbol y ya era del FC Barcelona. Es un sentimiento que nadie puede entender pero eso me da igual», explica Aitor, de 17 años. Enfundada, una camiseta de su club, y en la mano, la más importante que tiene en su armario: La que Pedri le firmó anoche. A pesar de que la estrella culé apenas estuvo a su lado unos segundos, ese tiempo fue suficiente para que Aitor, minutos después del suceso, siguiera consternado. «Para mí esto es muy importante y estoy muy feliz, porque el año pasado los jugadores no se pararon con nadie y no me esperaba que fuera Pedri el que lo hiciera y el que viniera a mí», señala tembloroso.

Aitor Jiménez asegura que su amor por el Barça es desde la cuna, y sigue los partidos a través de Radio Cataluña

La afición de Aitor con el FC Barcelona va más allá, puesto que además de no perderse un partido de los azulgrana por la televisión, en sus oídos está siempre sintonizada Cataluña Radio. Hoy, será la primera vez que presencie un partido de los suyos en directo, y asegura que no tendrá el corazón partido. «Yo lo siento mucho, pero mi equipo y mi pasión no viste de amarillo, sino de azulgrana», indica. Atraído por la suerte que tuvo con Pedri, hoy volverá a acercarse al Hotel con la esperanza de poder ver de cerca a otro jugador. «No quiero que acabe nunca este momento, no quiero despertarme de este sueño nunca».

La mejor foto de su galería

Kilian Figueroa fue otro de los hinchas grancanarios que anoche vivió un encuentro especial con Pedri. Perseguido por la incesante duda de elegir una foto o un autógrafo, Figueroa se decantó por la primera opción. A sabiendas de que optar por ambas cosas era muy complicado, este aficionado de la UD Las Palmas no dudó a la hora de estirar el brazo cuando el ‘8’ del FC Barcelona se acercó a la valla en la que estaba apoyado. Una mirada a su cámara del móvil, una sonrisa y un recuerdo para la eternidad en su galería. «Es, sin duda, la foto más valiosa que tengo», explica mientras enseña la fotografía.

Este chiquillo apuró su día para llegar al Hotel Santa Catalina a la una del mediodía, siete horas antes de que la expedición blaugrana llegara. «Hemos estado aquí de pie esperando, pasando calor y viendo las horas pasar, pero ha valido la pena», comenta. Aunque su espera fue para presenciar la llegada del conjunto de Flick, su corazón es amarillo, al igual que su camiseta y su amor.

Llegada del FC Barcelona al Hotel Santa Catalina / Andrés Cruz

La llegada del líder de LaLiga a Gran Canaria también atrajo a veteranos, que dejando atrás el rango de edades a la hora de aclamar a su ídolo, pusieron rumbo al cuartel general del FC Barcelona durante sus horas en la Isla. Desde Schamann hasta donde sea si en el destino espera el club que le hizo ilusionarse hace 25 años, cuando aterrizó en España procedente de Ecuador. Así lo cuenta Pedro Hernández, que después de tantos años siguiendo al conjunto azulgrana a través de las noticias, la radio y el televisor, hoy los verá por primera vez en el Estadio de Gran Canaria.

«El Barça me hizo ilusionarme cuando llegué a la Isla porque había muchos sudamericanos, y desde entonces me considero hincha», apunta Hernández. Con la camiseta azulgrana puesta y los nervios a flor de piel, de todos los años que ha estado siguiendo a los azulgrana, nunca pudo viajar ni presenciar un encuentro en directo. «Ahora que estoy jubilado será cuando por primera vez pueda hacer realidad mi sueño. Tengo toda la ilusión y felicidad del mundo y dudo que pueda descansar hasta que finalice el encuentro», argumenta haciendo referencia a sus nervios.

La cuenta atrás

Un fanatismo que ha ayudado a Pedro Hernández a que sus días pasen más rápido hasta llegar al esperado 22 de febrero. «Tengo en mi casa un calendario en el que iba tachando y haciendo la cuenta atrás de los días que faltaban para mi cita con el FC Barcelona», explica. Su estrella actual del equipo no es otra que Lamine Yamal, pero su mente estará siempre rendida al astro argentino Leo Messi. «Siendo admiración por él, ningún jugador ha conseguido lo que él logró».

Entre las 400 personas aproximadas que se agolparon ayer por la noche a las puertas del Hotel Santa Catalina, destacaron personalidades de todas las edades y con diferentes aspiraciones, pero los más abundantes fueron los pequeños de la casa. Con la ilusión dibujada en sus rostros y las sonrisas eternas por ver de cerca a sus ídolos, Abel Gil fue uno de los niños que junto a su madre acudió a ver la llegada del equipo culé. De la Unión Deportiva pero con la mirada en el Barça impulsado por las preferencias de su abuelo. «Lamine Yamal es un jugador talentoso pero mi favorito siempre será Moleiro», indica este chico de seis años.

Nacidos para ser del Barça

También animó al Barça en su llegada a Gran Canaria Miguel, que a sus nueve años y acompañado de su madre y su perrita Menta, tiene claras sus aspiraciones. «Estoy aquí porque yo nací para jugar en el Barcelona y mi sueño es ganar algún día el Balón de Oro». Unas palabras que quedarán guardadas para la eternidad a la espera de si algún día Miguel cumple ese sueño, tan difícil y ansiado a la vez.

Horas de espera, pancartas de súplica, gritos a sus ídolos, móviles a lo alto para guardar unos segundos de gloria y menos de un minuto viéndoles de ‘cerca’. Lo de ayer fue un día que para muchos ha significado más que un momento fugaz, porque a veces, una firma o una foto son capaces de llenar el corazón más que cualquier otra cosa, y si es Pedri el protagonista mucho más. El mago canario que consiguió llegar a lo más alto y que ahora es la esperanza de las nuevas generaciones, que ya saben que en esta vida nada es imposible cuando las ganas superan las barreras.