La UD Las Palmas hace sudar al Barça y vuelve a lucir su candidez tóxica

Entregar el alma de la forma más digna (0-2). Nada que ver con Son Moix. Sudó el gigante de Pedri y Yamal. Aliento espiritual para Pucela en la madre de todas las finales del viernes. La UD fue sepultada por un chispazo de Olmo (70'), en una acción aislada que llegó precedida de una pérdida de Stefan, y por un latigazo de Ferran Torres (95'), tras un desliz del lateral debutante Valentín. El ogro de los 1.000 millones no asustó a los pupilos de Martínez, que gozaron de ocasiones para ganar y sepultar la depresión.

Ante 30.746 espectadores -la mejor entrada del curso-, los de Diego Martínez, con un voluntarioso Oli McBurnie, en su particular cruzada con los centrales Eric García y Cubarsí, ofrecieron la mejor imagen del año pero no bastó para aniquilar a un Barça terrenal. Los amarillos desperdiciaron un tonelaje de ocasiones y encadenan siete jornadas sin victorias en un 2025 para el horror. El viernes toca Zorrilla, una contienda en la que ya no valen los pretextos para una UD fuera del abismo por dos goles.

Aún fuera de los puestos de descenso, el pulso del viernes ante el colista Real Valladolid se presenta como una ocasión inmejorable para el despegue. Un ahora o nunca, que forzó la retirada de Moleiro cuando se perfilaba como la gran amenaza -un cambio que generó los pitos de la grada-. Con un Pedri sobresaliente, el tanto de Olmo, que burló la entrada de Suárez y se aprovechó de un resbalón de Mika, no hizo justicia. El rol de la UD fue el de resistir de forma encomiable el bombardeo culé y a un goteo incesante de combinaciones a una velocidad de vértigo que forzó la retirada de Essugo por cansancio extremo. Fue un Barça triste y apático contra una UD voluntariosa, en la vuelta de Álex Muñoz y con un Sandro inspirado.

El partido UD Las Palmas-FC Barcelona, en imágenes (0-2) / Andrés Cruz

Un remate desde la frontal de Álex Suárez fue despejado por Eric García con el brazo. Tras consultar con el VAR, Cordero Vega anuló la acción por fuera de juego de Stefan, que peinó la pelota, en el fotograma previo.

Reconocimiento al Infante y a Oli

En ese punto de máxima tensión, Pedri abandonó el campo bajo una sonora ovación. Siempre con Sandro como mimbre más determinante, Valentín Pezzolesi debutó en Liga y se convierte en el primer platanito de la era Martínez. Volea de Sandro hacia la eternidad y el pichichi acabó reventado por su entrega. La UD acumuló méritos pero se quedó sin la precisión justa en sendos misiles de Moleiro ante Szczesny. Suárez es baja por acumulación de tarjetas para Valladolid y la impresión fue positiva, pero no hay fortuna. El error del debutante, en la salida desde atrás, permitió el segundo zarpazo.

McBurnie fue despedido con una sonora ovación. Con una bombera excitada, Pedri dio el primer aviso al poner un centro a Robert Lewandowski. Tiro de Stefan y el despeje de Szczesny lo toca ligeramente McBurnie pero la acción queda anulada. En el 4', peina Lewandowski y el cuero sale por encima del travesaño (4'). Essugo derriba a Raphinha al borde del área y Cordero Vega pita falta que el polaco la manda a las nubes. Golpeo de Viti desde fuera del área (9') y se eleva el caudal ofensivo con los misiles de Moleiro y Mika. Fueron los mejores minutos de una UD descarada. En esa fase de angustia, Pedri alzó la mano. Director de orquesta de primer orden y el mejor de un gigante plomizo, carente de fantasía.

Moleiro burló a Koundé y el disparo sale rozando el palo (25'). Yamal responde con un tiro cruzado y se alcanzó el ecuador con tablas. En el 62', la apuesta de Flick por Olmo fue una tonelada de petróleo. Error de Stefan, participa Yamal y el cuero toca en el larguero para acabar en la red. Ovación del Gran Canaria a McBurnie y la hora de Mata, Fuster y Campaña. Tiro de Sandro que sale rozando el palo y el 0-2. Ferran lo hizo todo bien y un nuevo manto de polémica. Honor y orgullo ante el líder. Pero hay que ganar. El mundo se acaba el viernes. No hay más. Primera bola de partido para Napoleón Martínez.