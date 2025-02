Observa el Dragon Kahn de la UD Las Palmas con Luis Carrión y Diego Martínez

La Unión Deportiva se ha comportado como una auténtica atracción de cualquier parque temático español. Un Dragon Kahn de emociones en el último año. Desde el 17 de febrero del 2025 hasta hoy, prácticamente un almanaque completo, el equipo insular ha ido experimentando una cuesta abajo sin frenos con 23 partidos sin conocer la victoria, coger vuelo de nuevo con el advenimiento de Diego Martínez en el club insular y volver a emprender la caída libre en un vuelco estomacal que no cesa de traer vaivenes con siete choques sin sumar tres puntos.

El Metropolitano se significó el año pasado como el escenario del principio de la debacle total de García Pimienta. Un 5-0 de un equipo que jugó sin delanteros titulares, con Correa y Marcos Llorente como hombres más adelantados, con el que se tuvo que emprender una travesía por el desierto de las decepciones hasta el definitivo empate en Cádiz que certificó la permanencia de Las Palmas en Primera. Antes de la manita en el feudo rojiblanco, los más osados coqueteaban con plegarias europeas a Morfeo.

Ya el daño estaba hecho. La confianza en el técnico barcelonés era nula y, además, él estaba buscando cobijo en el Sánchez Pizjuán. Negociación arriba, ocultación abajo, Pimienta hizo las maletas y la dirección deportiva tuvo que ponerse manos a la obra para encontrar al sustituto del entrenador que había devuelto la ilusión a una Isla en los dos años anteriores. Trabajo arduo a nivel deportivo y que además conllevara una carga de matrimonio con la idea de juego que debía acoplarse a los hombres que se estaban fichando para la plantilla.

Búsqueda del sustituto

Así, y después de un mes con el casting de místers al rojo vivo y un preferido que no dejó de perder su condición hasta que cayó en el Playoff de ascenso de LaLiga Hypermotion. Luis Carrión siempre fue la primera opción de la cúpula mayor de Las Palmas y así se gestó la contratación del barcelonés en un hotel de Madrid a escasas horas de haber sufrido el traspiés contra el Espanyol en el último partido de la eliminatoria que le hubiera llevado al mismo panteón de Primera.

Sin aval en la categoría más allá de poseer la vitola de un entrenador con proyección, debutante en LaLiga EA Sports, Carrión comenzó con pasos dubitativos. El carricoche de la montaña rusa en la que había comprado sus tickets no terminó de fijar bien las ruedas para acoplarse bien a los raíles de la división y ya en la pretemporada se le empezaron a ver las costuras tanto a la idea de juego como a los jugadores que tenía disponibles.

Como no podía ser de otra forma, Carrión continuó con su idea de juego de posesión. Esa por la que se le había fichado para emprender una línea continuista y que pudiera aportar un poco más de variantes al pensamiento dogmático de Pimienta, que por último parecía que ya se le había olvidado aquello que transmitía en Segunda División de "competir con un plan A, con un B y si no funcionan pues pasar a un plan C". La caída libre se conllevó con el 4-3-3 y con sus hombres de confianza sin verse comprometidos al banquillo.

Inicio un poco esperanzador

La ignición de la Unión Deportiva de esta temporada, la del Carry On, tuvo tres jornadas de emoción positiva. La justa para empatar contra el Sevilla, casualmente de Pimienta, caer en Leganés dejando una sensación de que se podía haber puntuado en Butarque, y finalmente el empate frente al Real Madrid de Vinicius, Mbappé, Modric, Carvajal, Courtois...

Ese fue el último punto alto que vislumbró Las Palmas. En ese momento después del 1-1 contra el último campeón de la Champions League, con los mismos que están ahora en la misma plantilla además de Pelmard y Bajcetic (sin olvidar las salidas de Iván Gil, Fabio, Sinkgraven, Pejiño y Valles), escucharon el traqueteo de los raíles de la montaña rusa cogiendo velocidad hacia la última posición de la clasificación.

Nueve hojas de almanaque después, y tras la frutración de no ganarle al Celta con dos hombres más sobre el terreno de juego, la dirección deportiva convenció al club de que había que dar un golpe de timón y certificó la contratación del nuevo jefe del parque de atracciones: Diego Martínez.

Martínez, de rodillas, tras sumar la primera de las seis victorias de la UD en Mestalla, el pasado octubre. / EFE

Vaiven en la clasificación

Ahora el míster que tenía en sus manos los controles del vagón que casi se podía dar por estrellado en la bajada hasta lo más hondo de la tabla llegó con un mensaje de positividad. El mismo que sigue manteniendo cuatro meses después de que estampara su firma con la UD. "Si no hubiera creído no hubiera venido a este equipo porque cuando llegué estábamos a -5 de la salvación y sin ganar en los últimos nueve partidos".

Esa misma filosofía de fe la sostiene después de que esté atravesando una nueva cuesta abajo de siete partidos sin poder paladear el dulce sabor de los triunfos. Las campanadas de fin de año supusieron un punto de inflexión en el devenir de su equipo después de haber logrado tener "problemas de ricos" cuando le ganó al Espanyol antes del parón invernal y situarse a los mismos seis puntos de la zona europea que la del descenso.

Diego Martínez: "Antes teníamos problemas de ricos"

La primera piedra para intentar cerrar el grifo de las derrotas, por mucho que cueste creerlo tras haber llegado con una derrota se produjo el pasado fin de semana con el 0-2 ante el Barcelona. El equipo amarillo dio una buena imagen contra el líder del torneo y por momentos dio indicios de parecerse al que ganó en Montjüic por 1-2. Ese equipo que tuvo siete jugadores titulares en el choque de la Ciudad Condal respecto al del sábado pasado y que le falta recuperar a Fabio Silva, Januzaj, Marvin, McKenna y Marc Cardona para la final de Valladolid el viernes día 28.