Silencio, lección y ovación en el regreso de Pedri a casa

Pasó desapercibido Pedri en su regreso al Estadio de Gran Canaria. Las pasiones de la afición isleña, ya fueran del FC Barcelona o de la UD Las Palmas, se quedaron en una previa que poco tuvo que ver con la hora de la verdad, cuando las 30.746 voces que ocuparon las gradas del templo amarillo animaron a una UD necesitada de puntos y olvidaron a uno de sus canteranos más especiales.

La estrella culé, superior sobre el verde, no recibió mensajes de apoyo durante los 84 minutos que jugó. No tuvo aplausos ni pancartas de bienvenida. El amor que le guardan en la Isla que le dio el impulso a la fama quedó reservado a su cambio. Ya con el 8 azulgrana fuera del terreno de juego, la afición entendió que ya no había rivalidades y le dedicó una gran ovación acompañada de su nombre, que fue coreado durante unos segundos de gloria que hicieron al tinerfeño recordar sus raíces.

La ‘Pedrimanía’ estaba guardada para el momento adecuado, y con su presencia dentro del banquillo los más pequeños de la grada enloquecieron. Fue entonces cuando mostraron sus mejores discursos y alzaron al cielo sus obras de arte plasmadas en cartulinas, hechas con toda la ilusión del mundo. Los gritos de súplica para que saliera a saludar, firmar, o entregar su camiseta fueron en vano, puesto que Pedri interpretó que no era el momento de pasiones. Ya había mostrado su mejor cara el viernes a su llegada a Gran Canaria con la expedición culé, y ayer por la mañana en los aledaños del Hotel Santa Catalina, cuando salió a atender a sus fieles junto a sus compañeros de grupo Araujo, Raphinha, Iñigo y Lamine Yamal.

Encuentros pendientes

Tenía Pedri un encuentro pendiente con la afición de la UD Las Palmas, los que fueron sus seguidores hasta que en agosto de 2020 aterrizó en Barcelona para dar el salto en su carrera profesional. Aunque hubo visitas del conjunto azulgrana a Gran Canaria anteriormente, el canario estuvo ausente a consecuencia de lesiones. La primera vez que se vio las caras con los amarillos defendiendo otro escudo fue el 30 de noviembre de 2024, pero en Montjüic con una victoria del conjunto de Diego Martínez (1-2).

Pedri sobre el terreno de juego antes del encuentro que enfrentó al FC Barcelona con la UD Las Palmas / Andrés Cruz

Por eso su regreso a casa después de cinco años iba a ser especial. Por volver a verle de cerca, por presenciar su magia sobre el césped y para detectar cuál era la posición de su afición al verle vestir otra camiseta que no fuera la amarilla. El resultado fue sencillo: Pedri sigue siendo admirado por los hinchas de la UD, pero fuera de los terrenos de juego. Dentro, la preferencia está clara y con los colores no se juega. Da igual la figura.

Con el pitido final, una marabunta bajó con rapidez para colocarse a las espaldas del vestuario visitante e intentar que Pedri, o en su defecto alguna estrella del FC Barcelona dejara algún recuerdo de su visita, ya fuera entregando alguna prenda de ropa, dedicando un fugaz saludo o firmando autógrafos. La esperanza, estaba en que fuera Pedri el que lo hiciera -por tercera vez-, pero su huida del terreno de juego fue rápida.

El recuerdo de Gavi y Pau Víctor

Después de la carrera continua, fueron los ausentes Gavi y Pau Víctor los que tuvieron el detalle de entregar su camiseta a los aficionados que les reclamaron. Un gesto simple pero que los agraciados recordarán del 22-F, el día en el que Pedri regresó a casa vestido del FC Barcelona. El corazón teñido de amarillo persiste, pero a veces es olvidado cuando los grandes pisan el césped del Gran Canaria.

Fue un trámite su vuelta a casa después de cinco años. Una sucesión de hechos que comenzaron con un silencio de la afición a su figura, siguió con una lección de fútbol que salió de sus botas, y finalizó con la ovación que se esperaba. Una bienvenida que se disfrazó de despedida para pasar de página, darle las gracias y desearle suerte.