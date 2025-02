La UD Las Palmas como conejillo de Indias del VAR y lo insólito: cuatro minutos de revisión de un penalti que no podía ser pitado por fuera de juego previo

Iker Jiménez vive en el Gran Canaria. Otro expediente X: de Muriqi a Eric García. La UD Las Palmas como conejillo de Indias del arbitraje de vanguardia. El colegiado Adrián Cordero Vega empleó algo más de cuatro minutos en revisar la mano de Eric García, en el área de Szczęsny tras tiro de Álex Suárez, cuando ya sabía que el fotograma estaba anulado por la posición ilegal de Álex Muñoz -que toca ligeramente con la espalda el esférico-. Luego llegaría el tanto de Ferran Torres que vino precedido de una mala entrega del debutante Valentín Pezzolesi.

La mano de Eric García al tiro de Eric García. / EFE

El colegiado en el centro del campo y al término de la contienda con el (0-2) respondió a Martínez, que no entendía por qué se había parado el pulso durante casi cinco minutos -del 82' al 86'-. "¿Pero por qué lo paráis?", exclamó el estratega de la UD. "Para que la gente lo sepa, para que no se piensen que no..", le respondió Cordero Vega. En esta temporada no hay precedentes de detener un partido para revisar una acción polémica en fuera de juego.

Suárez, Mika y Álex Muñoz piden penalti por la mano de Eric García. / ANDRÉS CRUZ

Espínola, segundo de Martínez, explotó en la banda del Gran Canaria. "¡Pero qué mierda queréis!", valoró el asistente del primer técnico. "¿Pero qué queréis luego con este rollo?", remató el gallego. A esta acción, cabe sumar el libre indirecto con el que se castigó a la UD ante el Mallorca, por la provocación de Mata a Muriqi con Pizarro Gómez en el VAR -pitó Muñiz Ruiz-.

En los audios del árbitro VAR Del Cerro Grande y Cordero Vega, queda ratificado que el colegiado ya conocía que había posición ilegal de Álex Muñoz. 'Adri, Adri te voy a recomendar una revisión para que valores un penalti y previamente hay una situación de fuera de juego (...) Vas a ver que hay una mano en un disparo a portería y la mano está extendida y después te voy a dejar el fuera de juego también para que lo valores (...) El brazo aunque va al apoyo está extendido, ocupa un espacio, y es un disparo a portería pero quiero que valores que también hay una posición de fuera de juego previa'.

Cordero Vega amonesto a De Jong. En segundo término, Yepes, preparador de porteros. / EFE / QUIQUE CURBELO

Cordero Vega finaliza su disertación de esta manera: 'En el momento que patea Sandro, te la dejo. Hay un toque con la espalda, que te la voy a enseñar con la otra cámara, para que veas que efectimente toca en la espalda. ¿Ves la posición en fuera de juego? Luego mandamos las líneas. Es previa al penalti', le comunica el juez VAR. ¿Y entonces por qué se emplean cuatro minutos para revistar una acción sin impacto directo?

El colegiado regresó al área y pitó fuera de juego. 'Voy a reanudar con fuera de juego'. Paco González, afamado periodista de la Cadena COPE, lamentaba la poca dinamización del arbitraje. "Legalmente está bien arbitrado, fuera de juego y ya está. Pero para respetar el fútbol hay que dinamizarlo y hay que agilizarlo, porque no dejan seguir". Para Cordero Vega, se actuó de la forma más correcta. 'No, pero está bien ejecutado, porque si no hubiera fuera de juego, hubiera sido falta...'.

