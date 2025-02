Adiós a Néstor Doreste Padilla, ejemplo de fidelidad y pasión por la UD Las Palmas durante 75 años

La fidelidad es una de las virtudes más preciadas que pueden concebirse desde que una persona emprende un vínculo, sea cual sea y en el ámbito de la vida que concierna. El cineasta argentino, Juan José Campanella lo describió con certeza en la película El secreto de sus ojos. «Un tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de dios... Pero hay una cosa que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión –curioso si esa pasión es una de las anteriores–», relató Guillermo Francella (Sandoval) a Ricardo Darín (Benjamín Espósito) para explicar que la pasión por Racing de Avellaneda no variaba por mucho que llevara nueve años sin ganar un título.

Frenesí que debió sentir de igual manera Néstor Doreste Padilla a lo largo de su vida, entregada en gran parte a la Unión Deportiva. El club al que estuvo ligado un año después de su fundación en 1949, cuando el que fuera jefe de sección de Servicio de Urbanismo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, le dijera adiós el pasado martes.

Setenta y cinco años de fidelidad por Las Palmas fuese cual fuese las circunstancias en las que se encuentre la institución. Un germen que floreció con la devoción que tenía su padre por el club, siendo uno de los fundadores como presidente del Marino.

Amistades y enemigos

Ese querer que despertó cuando tenía 10 años y comenzó su compromiso con la UD hasta que falleció el martes con 85 años, le guardó amistades del calado de Luis Molowny o Sergio Kresic, o enemistades por último con el presidente Miguel Ángel Ramírez, con quien fue crítico hasta el último partido.

Aun así, el club no es esquivo a honrar la memoria del que ha sido su socio más longevo y por ello se le rendirá un emotivo minuto de silencio en la previa del siguiente encuentro que la Unión Deportiva va a disputar contra el Alavés, el 14 de marzo en Siete Palmas (20.00 horas).

Pero no solo sentía devoción por la pelota y su pasión por Las Palmas, sino que su sabiduría la intentaba trasladar a través de las letras con sus publicaciones.

Su obra literaria

Nueve obras le avalan como un ducho escribano. Tiziano, pintor de reyes; Vacaciones rotas; Hacia el abismo; La hija del millonario;El pozo negro; Recuerdos imborrables; Operación estallido, Relatos con canas; e Historia de la Órden del Cachorro Canario (I), conforman su obra. Este último título con cierto vínculo fehaciente al ser asiduo al local de la Plaza Santo Domingo, 6, donde departía sus experiencias y vivencias.

En una de sus últimas entrevistas en este periódico, Doreste quiso ensalzar los personajes femeninos dentro de sus libros. «La mujer está cada vez más presente en mis historias», comentaba en marzo de 2022 al confesar que sentía una influencia inquebrantable por su madre.

Lo que no cabe duda es que Néstor Doreste vivió con pasión toda su vida. Ya fuera a través de la tinta de su pluma, de su visión de Tiziano, sus marcadas amistades o la inquebrantable por el equipo de su vida: la Unión Deportiva.