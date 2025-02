¿Existen de verdad diferencias por jugar al fútbol en Canarias o en la Península? Atento a la última declaración sobre la temperatura en Valladolid y Gran Canaria...

"A mi sinceramente lo que me ocupa más, sobre todo, es el tema de la temperatura. Es una amplitud térmica muy grande y evidentemente eso sucede mucho cuando vas a jugar a Europa. Los golpeos son distintos, los pies se te quedan un poquito congelados. Ese tipo de sensibilidad para nosotros es importante, primero por el tipo de fútbol que hacemos, y segundo porque desde esa continuidad y esa fluidez tenemos que encontrar mejores opciones de hacer gol". Esa frase pertenece a Diego Martínez en la previa del partido del viernes a las 20.00 horas en Valladolid. La previsión que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para ese momento es que en la ciudad haya 7 grados con una probabilidad de lluvia del 50%.

La misma predicción de la AEMET a esa hora en la capital insular marca 18 grados y un 25% de probabilidad de precipitación. Por lo tanto la amplitud es de once grados, algo que no va a suponer un cambio drástico en la aclimatación de los jugadores de la Unión Deportiva y que además resalta por la intención de la declaración del técnico gallego al hacer énfasis a una situación diferente a la que se va a vivir en la Península a diferencia de Gran Canaria.

Quejas al revés

Porque otras veces desde la Isla se pone el grito en el cielo cada vez que una personalidad se expresa en unos términos en los que apunta a las condiciones climatológicas del Archipiélago como si se tratase de algo extraordinario y que, de alguna forma, afectase al nivel competitivo sobre el terreno de juego.

De esta forma se abre el debate sobre si los cuerpos de los deportistas sufren una variación a considerar al cambiar de plano geográfico. Ya sea del sur peninsular al norte, en el que prácticamente no existe ningún tipo de queja por estos traslados, o en el plano de las Islas Canarias con la Península y viceversa.

Así, vuelve al recuerdo frases como las que expresaron en su día varios personajes del mundo del fútbol. Siendo una de las más impactante, la de Luis César Sampedro en 2021 cuando dijo: "Venimos de cambio de horario; lo que a todos nos supone algo nuevo. El día siguiente o los dos días siguientes cambia todo, los biorritmos... Ahora nos encontramos con el cambio de horario y compites con una hora menos".

Entre los grandes éxitos recientes, tildados como godadas, se puede rescatar la que pronunció el director deportivo del Lugo (Sampedro entrenaba al Lugo también, casualidad), Roberto Sáez, discriminó a los jugadores de las Islas. "No tengo nada en contra de los canarios, pero entre un canario muy bueno y un gallego muy bueno, con el mismo salario, es evidente. Un canario no se ha puesto un chubasquero en su vida. Cuando se lo demos [el chubasquero] no lo va a saber usar".

El cansancio volcánico

También el presidente del Portugalete, Eduardo Rivacoba, tuvo su momento de gloria durante la fase de ascenso a Segunda RFEF que le medía al Unión Sur Yaiza en verano de 2024 y que tras la conclusión del partido de ida en la isla conejera expresó: "Es el peor campo que he visto en diez años; no tenía caucho. Había como una arena volcánica y la verdad es que hasta yo acabé el partido cansado".

En este sentido, Álvaro Rubio, técnico del Real Valladolid sí que se expresó ayer en términos positivos para el clima que se va a encontrar la expedición amarilla y los aficionados en su ciudad. "Puede ser un factor. Creo que ahora mismo, la sensación que tenemos los vallisoletanos es que estamos casi en Las Palmas porque no está haciendo nada de frío. No sé si es un factor muy determinante pero bueno, si me preguntas, ojalá hubiese menos cuatro grados, que eso sí podría afectar. La temperatura que tenemos ahora no va a afectar ni a uno ni a otro equipo", contestó a Martínez sobre el supuesto cambio de clima con el que va a tener que competir el viernes por la noche en Zorrilla.

Pacheta en 2021, entrenando también al Valladolid también tuvo otra salida de tono por la que posteriormente tuvo que pedir perdón. "Siempre se dice que en Canarias es difícil jugar por la presión atmosférica, pero prefiero ir ahora, que el calor es parecido, que no en invierno”, dijo el técnico, que además estuvo acompañado por la respuesta magnífica de Pepe Mel posteriormente: "Los que estamos en desigualdad somos nosotros y no nos quejamos. A Gran Canaria Dios la hizo donde la hizo, es un paraíso e invito a todo el mundo a venir aquí porque es maravilloso", palabra sentenciadora.