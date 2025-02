Martínez pasa de ultimátums ante el colista: "Mañana en Valladolid no termina nada, mañana continúa todo"

Diego Martínez, de cara al pulso de mañana ante el colista Real Valladolid (20.00 horas, Movistar LaLiga), no se siente cuestionado. Urticaria a ultimátums. "El circo del fútbol es incontrolable; cuando las cosas no van bien, entiendo un ambiente más crítico. Tengo la determinación para ayudar al equipo desde la preparación y con la ilusión de todas las previas, desde la convicción de los jugadores. Pero mañana no termina nada, mañana continúa todo".

Es "muy optimista" en relación a la recuperación de efectivos para cambiar la dinámica negativa y sumar la primera victoria de 2025. Solo descarta a Mavin Park. En relación a Fábio Silva, valora que "que no tengo todos los datos; además todos los jugadores juegan con molestias. Marc, no lo sé; Januzaj, no lo sé; Marvin no llega...". Sobre Stefan y su opción de jugar de central, ante la baja de Suárez, lo aceptó de forma histriónica. "Sí, como central y como delantero. Ya ves en esa opción no había pensado del todo".

Y tiro de repertorio clásico para esconder sus cartas. "Queda un entrenamiento, pero somos optimistas. Durante la semana han ido progresando, 100 % no sabemos, pero somos optimistas, habrá jugadores que puedan ir pero no sabemos para cuantos minutos".

Sobre si jugar con dos centrales zurdos como Mika y McKenna, detalla que están abiertos "a posibles cambios y modificaciones durante el partido. Siempre hemos estados abiertos a todos [los cambios]. Confiamos en todos, tengan la racha o no; creemos en los jugadores y en llevar el partido hacia la eficacia, hacia ese click. Debemos repetir lo que hacemos bien".

Pánico a la nevera de Zorrilla

La afición de Pucela ultima medidas de castigo para abroncar a sus pupilos, un clima que para Martínez ni ayuda ni perjudica. "Todo en la vida es como lo interpretes; será un partido muy complejo, muy difícil. Tenemos que estar muy acertados. Fíjese que en San Mamés, el 1-1 se anula por muy poco y luego llegó el 2-0. Ese detalle del partido te puede ir a favor o en contra. Tenemos que estar focalizados en lo que podemos hacer para ganar (...) Lo que me ocupa es lo de la temperatura; sucede algo similar cuando vas a jugar en Europa. Todo cambia, ese tipo de sensibilidad con el golpeo...".

Para Martínez, y tras siete jornadas sin ganar, medirse al colista no viene acompañado del rol de favorito. Quiere quitar presión. "Es muy importante, primero porque es el siguiente y necesitamos sumar. Es un partido muy complejo, tendremos una temperatura muy diferente a la que tenemos aquí. Es Primera y el manejo de las emociones será clave". No se siente favorito, a la hora de medirse a un club en llamas y en ruinas: "No existe esa obligatoriedad, sino todos serían campeones del mundo y de Champions. Queremos y precisamos ganar".

Un dato en la manga: 14 visitas a Pucela en Primera y cero victorias. "Tenemos mejor estadísticas en Primera con el Barcelona; respeto por un rival, que lo tuvimos en la Isla y ya vimos lo que costó". Insiste que siempre llega el momento de ganar. "Tenemos 23 puntos, que nos los hemos ganado, no nos paramos a pensar que merecemos más".

Mirar o no la clasificación

El técnico de la UD no mira la tabla y tampoco contempla caer a descenso. "Desde el primer día dije que no miramos la clasificación; todo lo que llega es con un tono pesimista. Y luego todo el mundo se sube al carro y que el amarillo es su color. La convicción de la gente es espectacular; todo lo que ayude mejor, lo que no te ayude, lejos. Tenemos confianza, determinación y acierto. Mañana no termina nada".