Atentos al once titular de la UD Las Palmas contra el Valladolid con las novedades de Fabio Silva y Campaña

Finalmente la SMS formada por Sandro, Moleiro y Fabio Silva no va a repetirse, al menos de inicio, contra el Real Valladolid. Si se barajaba la opción de que el delantero portugués regresara al once titular una vez recuperado de su microrrotura fibrilar en el muslo derecho, Diego Martínez ha preferido no arriesgar desde el minuto 1 con el punta luso y Oli McBurnie continuará una jornada más siendo la referencia en la zona de ataque.

Además, para jugar el partido clave en Pucela, en el que el técnico gallego tiene en cuenta la amplitud térmica respecto a Gran Canaria, con 10 grados a una hora del comienzo del choque y una humedad del 60%, José Campaña ha sido el elegido para regresar a la medular en detrimento de un Stefan Bajcetic que vuelve al banquillo.

En cuanto a la duda sobre la pareja de centrales que elige Martínez para medirse con la escuadra que dirige Álvaro Rubio, McKenna y Mika Mármol se combinan en la zaga. Queda así despejada la incógnita sobre si iba a juntar a dos defensas zurdos. No hay problema en este sentido..

El once de la UD

De esta manera el equipo que arrancará de inicio en el feudo vallisoletano es el siguiente:

Cillessen; Viti, McKenna, Mika Mármol, Álex Muñoz; Essugo, Campaña, Javi Muñoz; Moleiro, Sandro y McBurnie.

El once del Valladolid

Mientras que por parte del conjunto local, Rubio eligió a:

Karl Hein; Candela, Javi Sánchez, Cömert, Aznou; Amallah, Grillitsch, Nikitscher; Moro, Anuar y Marcos André. Siendo la novedad el descarte de Luis Pérez en el lateral derecho.