Un niño emociona con el himno de la UD Las Palmas tocando el timple

Antes del enfrentamiento entre la UD Las Palmas y el FC Barcelona, un niño llamado Hugo sorprendió a todos al tocar el himno del equipo canario con su timple, un instrumento tradicional de las Islas Canarias. Su interpretación, llena de sentimiento, se convirtió en uno de los momentos más especiales de la jornada.

El emotivo instante no pasó desapercibido y fue grabado por las cámaras de El Chiringuito, lo que permitió que la escena se hiciera viral. Las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración por el talento del joven aficionado, destacando su habilidad y el amor por su equipo.

Los seguidores de la UD Las Palmas vivieron un momento mágico antes del partido gracias a la actuación de Hugo. Su interpretación no solo fue un homenaje al club, sino también un recordatorio de la pasión y la identidad cultural que une a la afición amarilla.

Martínez, contra las cuerdas

El equipo sigue sin sumar una victoria en 2025, y el duelo ante el último clasificado es visto como una oportunidad crucial. Martínez es optimista respecto a la recuperación de jugadores, aunque solo descarta a Marvin Park. La incertidumbre sigue presente en nombres como Fábio Silva, Marc y Januzaj, mientras que la opción de Stefan como central sigue en el aire.

Diego Martínez, en imagen de archivo. / EFE

El técnico resta importancia a la posible presión del público en Valladolid, aunque el ambiente será tenso por la crisis del equipo local. Sin embargo, le preocupa más el factor climático, comparándolo con los cambios que sufren los equipos cuando juegan en Europa.

A pesar de medirse al colista, Martínez evita asumir el papel de favorito. "No existe esa obligatoriedad, si no, todos serían campeones del mundo y de Champions", afirmó. Además, el historial no juega a favor: 14 visitas a Pucela en Primera y cero victorias.

Con 23 puntos en la tabla, la urgencia de sumar es evidente, pero el técnico insiste en que el equipo merece más. El Valladolid será una prueba de fuego para su futuro en el banquillo.