Aquí huele a muerto

Sometidos por la vergüenza de LaLiga y un punto milagroso –23 tiros y 13 córners violetas–. No hay para más. Se pudo perder y de forma humillante. El colmo de la deshonra. Pintarlo como una victoria es un atentado al escudo. Ocho jornadas, dos puntos. Falta autocrítica, falta fútbol para escapar de la rutina y sobran pretextos. Del frío a la roja a McKenna.

Diego Martínez –en esta secuencia para abrir el año 2025 con dos empates y 22 puntos por el sumidero– empeora a Carrión –que hizo tres puntos en sus primeras ocho contiendas antes de ser destituido–. La UD tocó fondo en Son Moix, resucitó a base de compromiso ante el Barça en la contienda de los mil millones de diferencia y anoche, tras adelantarse con el tanto de Capitán Sandro, todo acabó como siempre. El escenario previsible, la versión del espíritu y el rigor, dio paso al desastre. Llegó el fallo de Essugo y no es el primero.

Un balón temeroso al corazón del área de Cillessen forzó la roja para McKenna como último hombro. El único escollo ante el mano a mano de Tuhami fue el escocés. Ahí se desplomó el principio básico del equilibrio amarillo. Retiró a Oli McBurnie y entró Herzog. Luego apostó por Stefan Bajcetic como central y Silva de pistolero.

A pesar de las primeras muestras de eficiencia, poco a poco, con el paso de los minutos, la UD cayó en su propia trampa. El acumular efectivos en torno al jardín de Cillessen fue otro suicidio. José Campaña lamentó la «falta de personalidad» a la hora de tener el balón en esos minutos para especialistas. Solo Sandro dio la talla, fue el único que se ofreció en ese casting de líderes bajo la tormenta. Moleiro, que sale traspasado en verano, vuelve a pasar de puntillas y sigue sin ver portería. El músculo de Fábio y sus ataques al espacio pusieron en jaque a un Valladolid tremendamente superior. El tanto de Latasa (63’) fue poco botín para el colista, que zarandeó a la UD.

Hasta el 29’, en la contienda del pánico, todo giró dentro unos parámetros asumibles. Un colista nervioso, asustado y víctima de su paranoia. El peso del partido lo llevó la formación de Martínez con Essugo, Campaña y Muñoz en la medular. Arriba, un McBurnie que fue derribado por Hein a los 90 segundos. Por favor, no mentar al colegiado. Aquí entra el factor de la vida paralela y Alicia en el país de las maravillas. Sin un gramo de autocrítica, el técnico está ciego.

No detecta el problema defensivo (17 goles encajados). Pasa de recurrir a Valentín Pezzolesi como debutante en el lateral derecho con 17 años ante el Barça a Stefan de central ante la amenaza del colista. El Mallorca hizo tres goles en apenas 25 minutos. Ayer, le tocó al peor equipo de Primera. Todos superan con estimada facilidad a los amarillos, que no ganan desde el 22 de diciembre. Moro, Marcos André, Florian Grillitsch, Mario Martín...Y eso que a los de Rubio les anularon dos dianas. Se agotó el tiempo de pretextos y excusas. Aquí huele a muerto. Más allá de la configuración del plantel y del elevado cúmulo de despropósitos, la UD no le gana a nadie. Del seis de nueve que puso al club pío pío en posición Champions al peor de 2025. Sandro terminó encarándose con un aficionado. La única solución es ganar. Y hacerlo ya.

