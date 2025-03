El bucle del pánico carnavalero de la UD Las Palmas: 379 días, 40 partidos de Liga, tres técnicos, 15 fichajes y seis victorias

Del Carnaval de 2024 al Carnaval de 2025. Un bucle diabólico con mascarita. 379 días, 40 jornadas ligueras, tres entrenadores, 15 fichajes y seis victorias. La UD no termina de despegar, no encuentra el camino de la paz. Desde el pasado 17 de febrero de 2024, fecha de la gran cabalgata de la capital grancanaria, a la actualidad, han desfilado Xavi García Pimienta, Luis Carrión y el actual Diego Martínez. El ahora técnico del Sevilla no encontró la manera de resucitar a los amarillos y cerró el curso con 14 jornadas sin ganar -en esa fase negra, se lograron dos empates de oro ante el Betis y Cádiz que evitaron la hecatombe. Por su parte, la espera por Luis Carrión, duró nueve contiendas: 3 empates y seis derrotas.

La piña de los jugadores de la UD, antes de la disputa del último pulso ante el colista Valladolid. / EFE

Por su parte, solo Diego Martínez, con sus seis triunfos, dio con la tecla. Hizo un seis de nueve para cerrar el 2024 en puestos de Champions y luego llegó, otra vez, una secuencia negativa. Van ocho jornadas sin ganar (dos puntos de 24) y el descenso ya es una amenaza real. 40 duelos, tres estrategas, 6 victorias, 11 empates y 23 derrotas. Motivos para la reflexión. Desde el citado 17 de febrero al 3 de marzo, la UD se ha reforzado de forma insistente: 15 fichajes. Hay más contrataciones que triunfos. En relación a la aportación de mimbres de la casa, solo han debutado Bassinga (dos minutos con Luis Carrión) y Valentín Pezzolesi (tres minutos de la mano de Martínez).

Datos de la UD: del Carnaval al Carnaval

Desde el 17 de febrero de 2024 al 2 de marzo de 2025: 379 días

14 jornadas con Pimienta: 0 victorias / 5 empates / 9 derrotas: 8 goles a favor / 27 goles en contra: 1 portería a cero

9 jornadas con Luis Carrión: 0 victorias / 3 empates / 6 derrotas: 9 goles a favor / 17 goles en contra COLISTA: 0 porterías a cero

17 jornadas con Diego Martínez: 6 victorias / 3 empates / 8 derrotas: 21 goles a favor / 24 goles en contra : 2 porterías a cero

TOTAL: 40 jornadas / 6 victorias / 11 empates / 23 derrotas

Goles: 38 / Goles en contra: 68

15 fichajes / debut de 2 canteranos (Bassinga y Valentín)

Mercado de verano (13)

Cillessen

Dinko

Viti

Álex Muñoz

McBurnie

McKenna

Januzaj

Cédrick

Fábio Silva

Dário Essugo

Gil

Jaime Mata

Manu Fuster

Mercado de invierno (2)

Stefan

Pelmard

Suscríbete para seguir leyendo