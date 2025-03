Los diez pecados dialécticos (y futbolísticos) de Martínez: árbitros, el frío, repartir carnés de 'amarillismo' y cero autocrítica

La oratoria de Diego Martínez tiene fisuras. De verbo alegre y fácil, falta autocrítica en esta secuencia de ocho jornadas sin victorias -dos puntos de los últimos 24 en litigio que dejan a los grancanarios como el peor equipo de 2025-. Las comparecencias del estratega gallego cuentan con una media de 19 minutos, poco que ver con las escuetas de Xavi García Pimienta -más bien soporíferas- o el talante humorístico de José Mel Pérez -el del ‘fútbol es una peluquería señoras, espero que algún día llueva en nuestras patatas o tengo un palo metido en el culo’-. El gran mérito del gallego reside en su capacidad de aglutinar puntos (21) desde su aterrizaje en la Isla, hace 145 días.

Diego Martínez, en imagen de archivo de esta temporada. / EFE / ÁNGEL MEDINA

Es el estratega ciclotímico, como la UD, capaz de firmar un inicio de Liga de Campeones (seis triunfos en nueve jornadas) a la nada en este 2025 de mierda -como lo definiría Flick-. Con su frase «lo peor que hay en la vida es la muerte», el vigués reitera que no mira la clasificación. Sin embargo, lleva una cuenta milimétrica de su botín y aportación: «Cuando llegué en octubre estábamos a menos cinco [distancia con la salvación] y con tres puntos. Ahora tenemos 24».

Diego Martínez. / LA PROVINCIA / DLP

Los empates de ayer de Valencia y Alavés, así como la agónica victoria del Leganés ante el Getafe en Butarque, dejan a la UD con un punto de renta sobre el abismo. Y ahora toca una exigente salida hacia el Villamarín -con un Isco sublime-. Por ahora, Martínez se ha ganado el pan. Aunque su punto débil es el engranaje defensivo.

Burlón por Stefan de zaguero

«Todos los equipos encajan con centro y remate», respondió a la hemorragia defensiva de la UD, que ha recibido 44 tantos en las 26 jornadas (1,69 de media). En relación a los 17 partidos de Martínez: 27 dianas en contra, y que deja un guarismo de 1,58 por duelo. Dentro de las opciones para la retaguardia, se mostró burlón ante una pregunta sobre si contemplaba a Stefan como zaguero -el vigués de origen serbio ha jugado en esa demarcación en la mayor parte de su carrera-. «¿Stefan de central? ¿Y por qué me lo pregunta? Ah, porque jugó ahí de pequeño. Esa no me la esperaba, pero está bien».

Diego Martínez, el pasado 27 de febrero. / ANDRÉS CRUZ

En su presentación, tocó el cielo de la originalidad con la ocurrencia de un ejecutivo. «Un director deportivo que tuve decía que los jugadores no son lavadoras, que las enchufas en Rusia y funcionan igual que en Las Palmas. La situación que tenemos necesita de mucho trabajo, optimismo, paciencia y gestión de la frustración», aseveró el 9 de octubre.

Polémica por el termómetro

En la previa al pulso en Valladolid, se le fue la mano con la «amplitud térmica». «Vamos a tener una temperatura muy diferente a la de aquí (...) Es una amplitud térmica muy grande. Esto sucede mucho cuando vas a jugar a Europa; los golpeos son distintos, los pies se te quedan un poco congelados. Y este tipo de sensibilidad para nosotros es importante. Primero por el fútbol que hacemos». El técnico salió con guantes, mientras que el plantel y aficionados afrontaron la cita con normalidad. «Hizo más frío en Montilivi», aportó un fiel. El director deportivo Luis Helguera aportó otro testimonio y eludió hablar de la temperatura como pretexto. «No vale de excusa».

Sobre las polémicas arbitrales, es el único que alzó la voz. «Nos sentimos perjudicados», realzó tras caer en Girona y unos días después del estropicio ante Osasuna -no se pitó un penalti sobre Moleiro-. Tras empatar ante el bloque navarro fue diplomático. «Respeto la función y trabajo arbitral». A cada pregunta sobre su futuro saca la espada. «El circo del fútbol externo no lo controlo». Se puso a repartir carnés de fieles auténticos de la UD. «Luego todos se suben al carro y que el amarillo es su color. Ayudemos al equipo para que sea el color de todos».

Resiliencia y el cartel en el vestuario de los Spurs de la NBA. ‘Al centésimo primer martilleo la roca se partirá y no fue por el último golpe. Fue por los anteriores’. Invitó a la prensa a un desayuno, confundió a Juan Luis Monzón (Canarias Radio) con José Luis varias semanas y dijo tener un equipo «bendecido». PCFútbol, Cerros de Úbeda, Rafa Nadal y el discurso de un legionario de la motivación. Un filón. En un vestuario con urticaria a dar la cara en sala de prensa (el último fue Mata, 30 de enero), Napoleón Martínez siempre da espectáculo. Aunque no eche el pestillo a una UD de cristal.