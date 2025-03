Otro regate de Diego Martínez en la previa del Betis-UD Las Palmas y su posible futuro: "El club no me ha ofrecido ninguna renovación"

Si durante la actual semana se creó un revuelo nacional de identidades por una contestación del ex presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en una comisión de investigación política (Caso Cataluña) después de que la secretaria general de Podemos Ione Belarra le atribuyera un "gracejo" incompatible, según ella, con sus raíces gallegas. Con Diego Martínez, natural de Vigo, bien puede pasar algo parecido al tener una extraña habilidad para contestar, según le conviene, a las preguntas que se le hacen con una sentencia ambigua. En la previa del Betis, con la sombra de su posible destitución merodeando sobre su cabeza, se atrevió a hablar sobre una posible renovación futura.

El diálogo con el entrenador, en referencia a la motivación que puede tener de cara al choque con el Real Betis este domingo, teniendo en cuenta de que llegará al Benito Villamarín con ocho partidos sin conocer la victoria, fue el siguiente. ¿Alguien del club se ha puesto en contacto con usted durante la semana para hablar de su futuro? A lo que Martínez salió por la tangente: "No, no me han ofrecido ninguna renovación porque tampoco nosotros lo hemos comentado. Si te refieres a esto, no sé. Realmente el fútbol es esto. Luchar, trabajar, ganar partidos. Estamos en una racha negativa, pero estamos totalmente centrados en el partido siguiente".

Habilidad verbal

Una contestación hábil en un primer momento, pero que, recogió con un refuerzo verbal que navega en un mar sin fondo argumentativo. "Siento que desde el presidente al director deportivo y cada uno de los trabajadores y jugadores perciben que el día a día está siendo muy bueno en Barranco Seco. Queremos que eso se traslade en resultados como así lo hicimos en octubre, noviembre y diciembre. Estamos convencidos de que vamos a conseguir el objetivo final más allá de que estamos en un momento en el que necesitamos ganar", continuó el míster.

Después de esta sentencia, se le volvió a repreguntar sobre si ha existido una conversación de apoyo por parte del club de manera interna con él directamente, ya que sí se ha hecho de forma pública y el estratega le quitó hierro a este asunto. "No necesito que nadie venga y me diga nada. Nuestras conversaciones son como siempre desde que he llegado aquí. Hablamos del partido, de la semana, de situaciones de jugadores y hablamos con total naturalidad. Puedo decir que lo que transmiten es total convicción y confianza en lo que estamos haciendo", apuntó el gallego.

Recuerdo nazarí

Además, recordó una situación que ha vivido en su carrera al rescatar su ampliación de contrato en Granada hace seis años atrás. "Recuerdo que me renovaron con tres derrotas consecutivas. Tuvimos una racha muy negativa y acabamos metiéndonos en Europa. Esto es el fútbol", subrayó, obviando el detalle de que se le ratificó contractualmente con el equipo en la octava posición con los mismos 20 puntos que el sexto tras 13 jornadas disputadas.

Marvin va a llegar muy justito, pero puede (sobre su presencia en la convocatoria contra el Real Betis"

En lo que se refiere a nombres propios, dio prácticamente por descartado de que Mika Mármol pueda estar disponible en el partido del domingo en el Benito Villamarín a las 17.30 horas (Movistar LaLiga), mientras que con Marvin Park dejó la puerta abierta a que el balear pueda ser uno de los convocados que viajen a Sevilla: "Va a llegar justito pero puede", apuntaló.

Finalmente, al cuestionarle por el bajón de rendimiento de Essugo en las últimas jornadas y después de que tuviera que permanecer tres partidos sancionado, Martínez sí que quiso defender al mediocentro portugués contemplando los fallos que ha podido tener, especialmente contra el Valladolid. "Creo que los jugadores jóvenes, como Essugo, que tiene un gran talento y es un gran jugador que va a mejorar mucho, y posiblemente en el futuro lo veamos en grandes equipos, tienen errores como todos los demás. Hay situaciones en las que tienes que ir pagando peajes por el camino. Sería muy injusto solo quedarnos con esto con un jugador tan importante para nosotros y que ha tenido un muy buen rendimiento. Aunque también es cierto que la falta de continuidad por el tema de las sanciones, etc., puede haber influido en su rendimiento, así como la lesión que tuvo al sufrir un golpe, un impacto fuerte y que apenas en un mes jugó dos partidos y entrenó dos días. Eso es una muestra de compromiso muy importante también", sentenció Martínez sobre el luso.