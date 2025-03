Diego Martínez: «El viernes nos vemos en el Gran Canaria»

Diego Martínez se aferra al banquillo de la UD Las Palmas. Pese a no lograr ninguna victoria en lo que va de 2025 y haber superado la racha negativa que sentenció a Carrión, el técnico gallego sigue siendo fiel a su idea esperanzadora de la salvación. «Nuestro foco está en el siguiente partido, en trabajar. El equipo es competitivo, está vivo, nuestro trabajo está ahí con seis victorias y nueve derrotas. Estoy tranquilo con el trabajo que hacemos día a día», expresó al finalizar el encuentro ante el Betis en el Benito Villamarín. «Creo que la actitud ha sido magnífica, se ha visto un equipo maduro, que compite y estoy convencido de que vamos a conseguir los puntos para quedarnos en Primera División».

Martínez se mostró orgulloso del trabajo y de los suyos y nuevamente volvió a cargar contra los árbitros por la expulsión de Essugo en el minuto 60. «Respeto mucho al colectivo pero hoy nos vamos con una frustración muy grande. Son jugadas que una es un resbalón». No es la primera vez que el míster apunta hacia los colegiados y en esta ocasión pide que las decisiones sean igual para todos. «Ojalá suceda al revés o simplemente que estemos once para once que era algo que hablamos al descanso. Hay que seguir fuerte mentalmente, el equipo tiene un partido muy importante el viernes. Insisto, creo en este equipo y creo en los jugadores».

Sobre el partido del viernes ante el Alavés, el técnico amarillo lo escribe como «un partido de más de tres puntos» debido a que es un rival directo. «Toda la isla tenemos que estar ahí, pero luego tenemos 10 partidos más. Tenemos margen y capacidad para ganar partidos, aunque nuestra trayectoria no es buena», señaló convencido.

Resultados y rendimiento colectivo

Martínez sigue con la fe ciega hacia sus jugadores y no encuentra relación entre los resultados y el rendimiento del equipo. «Creo que hemos estado muy firmes en defensa, hemos competido bien, aunque necesitamos ganar».

Al igual que hizo Álex Suárez, Cillessen y Álex Muñoz, el gallego pidió el apoyo de la afición de la UD el viernes y les mandó un mensaje de esperanza de cara a los próximos encuentros: «Que no se rindan, hay que ser resiliente y sacar esto adelante», sentenció.