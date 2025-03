Francisco, sobre la posibilidad de dirigir a la UD Las Palmas: "No hay nada con el club, de verdad"

Si Francisco Rodríguez estuvo presente en la tarde del domingo en el Benito Villamarín para contemplar el partido que medía al Real Betis con la Unión Deportiva, y en la previa del mismo no descartó la posibilidad de dirigir al conjunto amarillo y se limitó a «desear» suerte a Las Palmas, pasadas las horas y con la derrota insular frente a los verdiblancos por 1-0, el mensaje del almeriense ya fue totalmente contrario. «No hay nada con el club, de verdad», trasladó el ex técnico del Rayo Vallecano la pasada campaña.

El tono de las declaraciones de Francisco varió en el plazo de unas horas. Las que tardó en contemplar el partido frente al Betis y las que trasladó al programa Gol a Gol de Canal Sur. «He tenido una oferta de Primera pero no se concretó. Soy muy respetuoso con los compañeros que están en activo. Deseo lo mejor para ellos, pero nuestro mundo es así y estamos pendientes de que en cualquier momento podemos empezar otra vez», indicó en plató.

En el hotel de al lado

Palabras a las que se le preguntó por la respuesta emitida a este periódico sobre si estaba en el Villamarín para presenciar a Las Palmas: «Estoy demostrando por qué estoy en Sevilla . Canal Sur me invitó a estar aquí esta noche y aprovechando que el hotel estaba al lado he ido a ver el partido. Diego [Martínez] es amigo mío y le deseo lo mejor como a cualquier otro compañero, que acabe la temporada y que esto acabe en una anécdota», reforzó el almeriense.

"Los entrenadores tenemos que decidir y donde queremos ir. He necesitado tomarme un tiempo y analizar por qué. No me importaría coger a un equipo en Segunda División también. No podemos salir corriendo a todos sitios porque nuestro futuro también está en juego», añadió el técnico.

Declaraciones que ya durante la madrugada del domingo al lunes de regreso al mismo hotel Al-Andalus Palace, quiso profundizar al descartar cualquier posibilidad de dirigir a la Unión Deportiva: «No hay nada con el club, de verdad», reafirmó Francisco, dejando claro que no tiene intención de dar una rueda de prensa en el futuro próximo en Barranco Seco.

Examen final

De esta forma, el partido del Alavés de este viernes a las 20.00 horas en Siete Palmas va a significar el examen final de unDiego Martínez que ya comunicó también con confianza en la rueda de prensa postpartido contra el Betis que iba a dirigir a sus jugadores en el Gran Canaria.

Diego Martínez alentando a los suyos en el Benito Villamarín / LOF

El kilómetro 28 puede significar la sentencia de un Martínez que acumula ya nueve partidos sin conocer la victoria y con tan solo dos puntos de los últimos 27 disputados desde que arrancó el 2025 está suponiendo el peor inicio en un año natural de la historia del club.

Peor que Carrión

Tan catastrófico está siendo el devenir de la UD durante este 2025 que los números de Martínez ya son peores que los que dejó Luis Carrión en su periplo por la entidad insular, con tres empates en nueve partidos dirigidos.

El límite salarial de la UD va a delimitar la oferta, si la hay, del técnico que pueda suplir a Martínez

Así pues, si Las Palmas cayese contra el Alavés el próximo viernes y la dirección deportiva tomase la decisión de cesar al actual entrenador, el que tenga en la recámara tendrá que ajustarse a la oferta económica que le pueda presentar el club, que actualmente pende del escaso límite salarial con el que cuenta la UD.

Por tanto, tendrá que ofrecer un proyecto apetecible la Unión Deportiva a corto-medio plazo para si la era de Martínez concluye, encontrar algo fuera, porque en la casa, poco o nada hay.