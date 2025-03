No hay tiempo para carnavales en la UD Las Palmas

El abismo toca a la puerta de la UD Las Palmas, que sigue sin ver la victoria en este 2025. En una jornada en la que Valencia y Alavés, rivales directos, consiguieron sumar de tres, los de Diego Martínez siguen hundidos en la clasificación –24 puntos– y con la urgencia de reaccionar ya si no quiere despedirse de la Primera División de cara a la próxima temporada. El equipo amarillo, castigado de nuevo por las tarjetas, jugaba a la ruleta rusa y era de esperar que volviera a llegar el susto de la expulsión. Otro partido que los de Martínez pagan la condena de jugar con diez durante más de media hora. Toca rezar, parece, de cara al juicio que espera el viernes contra el Alavés en el Gran Canaria.

Parecía que iba a ser un partido diferente. Salió la UD seria y aguantó el pulso al Betis de Isco Alarcón sobre un Benito Villamarín enchumbado por la lluvia. Pero la ilusión y la esperanza se esfumaron en el minuto 60, cuando Essugo vio la segunda amarilla y volvió a dejar al equipo en desigualdad numérica. Lo más llamativo, que el portugués pidió el VAR ante lo evidente. Un nuevo resbalón de los insulares para verse superados cuatro minutos después, cuando un balón de Llorente entró en la portería de Cillessen. Poco más pudo hacer el guardameta, que nuevamente se apunta a MVP del encuentro y salva a su equipo de un desastre mayor –detuvo un penalti a Isco al borde del final–.

Por más que intentan defender el escudo, los futbolistas de la UD Las Palmas no dan para más. O eso se deja entrever por los resultados. Su juego no convence, las jornadas van pasando y el sol no brilla en el horizonte. Las estadísticas lo corroboran y la penumbra se apodera de una afición que, aunque les cueste verlo, visualizan un final de temporada agónico en el que los disgustos superan a las alegrías. Uno de los juicios más importantes tendrá lugar en el Estadio de Gran Canaria en cinco días, cuando al otro lado del campo tengan al Alavés, un equipo que llega motivado tras ganar con uno menos al Villarreal. Un duelo de máxima intensidad por salir de los puestos de descenso y respirar un soplo de aire limpio.

Preocupación y esperanza

Decía Álex Suárez en la previa del encuentro que iban a dar la vuelta a la situación. Pidió tranquilidad a la afición y prometió que las sonrisas llegarían «más pronto que tarde», pero esta vez de nuevo hubo lágrimas. A pesar de que en el vestuario amarillo existe fe plena en conseguir el objetivo, con la derrota en el Benito Villamarín la mentalidad cambió. Volvió a dar la cara el de Tamaraceite, pero esta vez con un discurso diferente que dejaba al desnudo la inquietud que existe en el grupo, que aún confía. «Claro que preocupa, si no ganamos estamos preocupados. Pero no damos sensación de equipo muerto. Somos un equipo que lo intenta y busca siempre ganar», expresó.

Es cierto que 2025 no está siendo el mejor año del conjunto pío pío a nivel mental. La baja de Kirian, las lesiones de los pesos pesados y la mala racha han pasado factura a un plantel que a finales de 2024 quiso apuntarse a Europa. Pero nada es para siempre, y la constancia es un punto a tener en cuenta para todas las cuestiones de la vida. No hay excusas cuando la actitud y la mentalidad positiva ganan peso en la balanza del equilibrio.

Sin respiro para disfraces

Viti y Fábio Silva lo intentaron en el segundo tiempo, pero por debajo en el marcador y en inferioridad de condiciones no existían ni piernas, ni fútbol que pudieran asustar a un Betis ausente y cansado después de su partido en Europa. De momento no hay freno para el descenso a los infiernos de la UD Las Palmas, ni tampoco una luz que invite a pensar que los de Martínez, este año, puedan disfrutar del Carnaval. No hay respiro para disfraces, ni tampoco para bailar bajo la lluvia, a no ser que el gol y las victorias desaten la fiesta. Penúltimos, una victoria en casa ante el Alavés lo cambiaría todo.

A los amarillos les quedan once finales para sobrevivir. Una treintena de puntos para volver a sonreír en la máxima categoría un año más. Pese a que los fieles de la UD están acostumbrados a los contratiempos cardiovasculares, saben que en estas últimas jornadas también juegan ellos. Bandera a la muñeca, el escudo en el pecho y la cabeza alta para empujar y lograr el milagro en el Gran Canaria. Los días pasan y el reloj no se detiene en el pulso de la permanencia. Tic, tac.

Suscríbete para seguir leyendo