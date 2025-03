Un año entero de lamentos: 29 puntos de 123

Las Palmas no consigue levantar cabeza. Pero es que no es solo un síntoma que se pueda limitar a esta temporada en concreto, sino que el estado famélico con el que convive el equipo insular se puede extender a una fecha en concreto y un estadio en particular. El mazazo por 5-0 que recibió en el rostro el 17 de febrero de 2024 frente al Atlético de Madrid, generó de alguna manera una caída libre de la que solo dio sensaciones de remontar el vuelo con los primeros dos meses de Martínez, pero que vuelven a mermar a la UD.

Del último trío de entrenadores que han dirigido al equipo amarillo solo han podido sumar 29 puntos de los últimos 123 disputados. Unos dígitos que asustan y que solo pueden ser justificados por un buen trabajo previo hecho, en el caso de García Pimienta, y el momentáneo de Martínez con los 19 puntos de 27 desde que ganó al Valencia el 21 de octubre del año pasado y la última derrota cosechada el domingo en el Benito Villamarín.

En medio, Luis Carrión solo añadió tres puntos en su periplo inicial de la actual campaña. Una actuación paupérrima y que le costó el puesto a la novena jornada tras perder contra el Celta por 0-1 y cuando dispuso de más de media hora de juego con dos hombres de más en el césped de Siete Palmas.

Una actuación bochornosa que de haberse repetido en el Villamarín quizás hubiera acelerado los plazos de la destitución de Diego Martínez. Sin embargo, por raro que parezca y después de cómo se sucedió el partido en el tramo final y con el resultado por 1-0, las sensaciones de Las Palmas no fueron malas del todo.

Tan solo la temeridad de Essugo dilapidó todo el trabajo realizado hasta la hora del partido, en el que tampoco hay que obviar que faltaban jugadores capitales como Mika Mármol, Scott McKenna y Alberto Moleiro –además de Andy Pelmard y Benito Ramírez–.

Bajas a las que hay que tener en cuenta para el choque del viernes de Viti Rozada, con cinco tarjetas amarillas, y Dario Essugo, expulsado en el Villamarín.

Con todo ello, Martínez va a recuperar previsiblemente a este trío de jugadores para el choque contra el Alavés, por lo que la confianza depositada por el consejo de administración, junto a la dirección deportiva de la UD alrededor del técnico gallego, puede encontrar un argumento hacia la positividad de cara al partido del viernes para intentar escapar de una zona de descenso que se sitúa a tres puntos.

Porque cabe reseñar que con Martínez es la primera vez que se cae, como tal, a la zona caliente. Consiguió escapar de la quema con una racha espectacular, digna de Champions League, pero el 2025 se le ha atragantado a él y a los jugadores que dirige.

Teniendo en cuenta que si se analizan los últimos 41 partidos disputados en el campeonato liguero, los números que se arrojan son de tan solo cinco empates que consiguió García Pimienta antes de marcharse rumbo a Sevilla en el verano pasado; además de los tres que añadió Luis Carrión; y los 21 que ostenta Martínez con su periplo en la banqueta insular y que puede concluir este viernes con la sentencia del Alavés.

Suscríbete para seguir leyendo