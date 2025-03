Diego Martínez tira de estadística a la hora de hacer autocrítica: “tomamos decisiones todos los días, y los expertos dicen que acertar el 80% es mucho”

Sin entrar en detalles de los fallos personales y defendiendo ante todo al equipo. De este modo salió Diego Martínez, entrenador de la UD Las Palmasen la previa del duelo que enfrenta mañana al conjunto amarillo con el Alavés (20.00 horas, Televisión Canaria) en el estadio de Gran Canaria en un duelo clave por la permanencia. Un partido que el míster calificó como uno de “más de tres puntos” debido a que se trata de un rival directo. A modo de tranquilidad, Martínez avisó de que el equipo está “preparado, concienciado y concentrado”.

Parece que no es momento de autocrítica en la UD, y aunque Martínez admite que ha tenido sus fallos, se agarra a la estadística a la hora de sobrevivir. “Tomamos decisiones todos los días, y los expertos dicen que acertar el 80% es mucho. Tenemos un método de trabajo para ir intentándolo pero en la vida hay que seguir adelante. Los entrenadores nos equivocamos”, expresó.

La UD afronta el partido después de una semana en la que el descanso ha sido escaso. Jugó el domingo contra el Betis en Sevilla, y no pudo regresar a la Isla hasta el lunes por la tarde. A pesar de todo, desde el área técnica mandan un mensaje de tranquilidad al asegurar que han podido recuperar física y mentalmente. “Lo importante es la motivación y la confianza, que la tenemos. Aquí lo más importante es la cabeza”, señaló Martínez.

Situaciones extrañas con los árbitros

El míster volvió a hacer referencia a las actuaciones arbitrales en contra de los amarillos y a las “condiciones difíciles” que el equipo ha tenido que superar. “Siempre se ha dado la cara, este equipo también ha ganado muchos partidos y creo en ellos profundamente”. En los últimos meses, han sido mucho los detalles que han hecho que el conjunto insular se vea perjudicado, pero al final lo que preocupa al vestuario es el trabajo del día a día. “Tenemos talento y el equipo está comprometido. Me siento orgulloso de la calidad humana y deportiva que tienen los jugadores y eso lo transmiten cada día”, aseguró Martínez.

Hizo referencia el técnico amarillo, que en todo momento mostró una actitud positiva, que lo importante es ganar ante el Alavés y que una victoria cambiaría todo: “Con tres puntos cambia la perspectiva, la posibilidad de ver el futuro y mañana tenemos una gran oportunidad. Creo en el equipo y creo que vamos a conseguir la permanencia”.

Remar en nombre de la UD

El staff de Martínez sabía a lo que venía cuando aceptó el reto de coger las riendas de la UD Las Palmas. Una buena racha a la que se incluye el haber ganado al FC Barcelona en su casa y una cantidad de puntos que dieron un respiro a los amarillos. Pero con el 2025 todo se desvaneció y volvieron los malos resultados al club. “Cuando llegamos en octubre sabíamos que no veníamos a disfrutar. Disfrutamos del sufrimiento y yo soy un guerrero, he pasado por todas las categorías y esa motivación la hemos tenido todos”, señaló el míster. Sin embargo, hizo referencia a la importancia de no dar un nombre propio, sino de remar en nombre de la UD Las Palmas.

A pesar de que el resultado de mañana frente al Alavés será un punto de partida para el cuadro amarillo, Martínez es el que quizá esté más señalado. Una victoria o una derrota para poder decidir el futuro del técnico de la UD. Sin embargo, no piensan en eso en el club, puesto que están focalizados en poder ganar. “Lo que necesitamos es ganar y estamos focalizados en eso. Es una semana en la que todos estamos concienciados. Queremos que toda la isla compita con el equipo”, apuntó.

Más que una final para lograr tres puntos que dictaminen una posible permanencia de cara a la próxima campaña.