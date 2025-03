Cillessen se aferra a la 'teoría del kétchup': "Lo decía Van Nistelrooy, un día aprietas y nada, pero al otro sale todo y llegan los goles"

La teoría del bote de kétchup. La salsa de la esperanza. El meta holandés de la UD Las Palmas Jasper Cillessen resultó ingenioso en sala de prensa y evoca a una frase del delantero Van Nistelrroy sobre la falta de pegada del cuadro amarillo -que no gana desde finales de diciembre-. Alicientes antes de la final del siglo.

"A ver si nuestra suerte vuelve a cambiar. La dinámica del equipo puede cambiar. Van Nistelrroy decía que marcar goles era como abrir una botella de kétchup. Un día no sale y necesitas hacer mucho para marcar, pero otro día la abres y sale todo. Ojalá después del lunes tengamos mucho kétchup y volvamos a ganar, lo necesitamos".

Cillessen, en la victoria ante el Barça. / EFE

Diez partidos, diez finales. Este lunes, desde las 20.00 horas, el primer asalto por la gloria de la salvación. "Vamos a full como en los últimos diez partidos. Queremos y vamos a mejorar, porque vamos a ganar". Con otro más de contrato, no piensa en su futuro. "El mes que viene voy a cumplir 36 años. No tengo mucho futuro, solo pienso en ganar los partidos. Lo que pueda pasar mañana, pues no lo sé. Igual me despierto un poco más tieso (...) Yo no tengo mucho futuro", bromeó.

Escasa autocrítica

Cuestionado por la racha de diez partidos sin ganar, se aferra al seis de nueve del pasado año con el aterrizaje de Martínez. "En mi etapa en Valencia viví una situación similar, pero no tanto (...) En Ajax, de otra manera, teníamos seis puntos menos que el líder a falta de diez partidos en la Liga. Pero ganamos el título. Todo puede pasar en los diez últimos encuentros. Si antes los hemos ganado, ¿por qué ahora no? (...) No solo hemos jugado diez partidos. Hay más, porque hemos cubierto 28 encuentros. Después de los 38 veremos dónde estamos; no solo hablamos de los últimos diez. Al principio con el míster casi estamos en Europa, pero tampoco vale. Lo que tiene valor es el balance de los 38, que espero estemos en Primera".

VAR y la suerte

Otra de las claves del meta de la UD, reside en la "suerte". "En otro momento del campeonato tuvimos más suerte en las áreas, tanto la defensiva como la ofensiva. Queremos ganar todos los encuentros, pero no hemos podido. En estos momentos estamos con un poco menos de fortuna. Ojalá cambie el lunes. Hacemos todo lo posible. No se puede decir que hay jugadores que no corran o jueguen a full. La situación es que no hemos ganado, pero lo vamos a hacer otra vez”.

Cillessen explica que conoce la fórmula para regresar a la senda del triunfo, pero que no la detalla porque puede caer en manos enemigas. "Hablamos en el vestuario sobre qué podemos hacer para jugar más fácil. No explico los detalles porque en Vigo y en otras ciudades lo escuchan. Observamos vídeos para ver en qué podemos mejorar, aunque los seis internacionales no estaban la semana pasada, pero llegamos en las mejores condiciones".

En relación a la video-tecnología, añade que "tengo mis dudas con el VAR. En mi época en el Barcelona no existía. Yo creo que a veces no tenemos suerte con el VAR. Se puede decir así. Hay acciones que se pitan en contra y para nosotros no. Al final es un tema arbitral y no de nosotros”.

Saca la calculadora. Hacen falta entre cinco y seis victorias para superar así la barrera de los 40 puntos. “Nunca afronto un partido para no ganar. Quedan diez partidos. Primero ganar los primeros seis y los últimos cuatro estaremos más tranquilitos. Pero no podemos tener el lujo de pensar que quedan diez partidos y ya está. Vamos a full en los diez partidos porque son todos muy importantes".

Sacrificaría su temporada por la salvación: "En lo personal mi temporada está bien. Pero si puedo cambiar en los últimos diez partidos, jugar menos y que el equipo gana los partidos no me importaría. Lo importante es permanecer en Primera. Si ganamos 4-5 en Vigo y tengo tres fallos no me importa; porque yo solo quiero ganar".