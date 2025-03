Ramírez ata a Herzog y tira de moral: "La UD Las Palmas tiene más posibilidades de seguir en Primera que el líder de Segunda"

Medalla de la Universidad de Las Palmas y una Miguelina en el reino de la ciencia y el gaudeamus igitur. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, en la sede institucional de la ULPGC, desveló que Juanma Herzog ya está renovado hasta 2027 y que la permanencia pasa por los cinco duelos en el Gran Canaria. "A Herzog le quedan dos años más de contrato y el resto de los que acaban, pues estamos negociando".

Ramírez y Serra con la Medalla de la ULPGC. / LA PROVINCIA / DLP

En relación al trabajo de la dirección deportiva y a la crisis de las diez últimas jornadas -solo se han sumado tres puntos-, aclara que las notas "se ponen a final de curso". "Hemos gastado más del presupuesto que teníamos, por lo tanto hemos hecho todo el esfuerzo posible. No recuerdo a una UD que tras un parón, un total de seis jugadores amarillos hayan ido con sus selecciones. Muy mal no lo hemos podido hacer, pero hay más. No recuerdo que un jugador, cedido en la UD Las Palmas, ahora sea traspasado al Chelsea que lo compra [lo hizo por 22 millones]. No recuerdo que un jugador del Liverpool esté cedido en la UD y que un futbolista de la Premier [en relación a Fábio Silva], sea vendido. Ya tiene destino. La gestión deportiva ha sido sobresaliente, lo que ocurre es que luego compites con equipos que te triplican en presupuesto. Al final somos el segundo por la cola, nuestro presupuesto es el segundo más bajo de la categoría y estamos donde corresponde. Está en nuestras manos tratar de cambiar eso, el reto es estar por encima de dónde nos corresponde en términos presupuestarios. Nuestra afición y nuestra tierra se merecen que sigamos en Primera y por eso vamos a luchar en estas diez últimas jornadas".

Foto de familia de los presentes en el acto en la ULPGC con los estudiantes galardonados de las Becas DiSAFÍO, así como políticos e integrantes de la delegación amarilla. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Cero victorias en las diez últimas jornadas

Cuestionado por el '0 de 10', insiste que las notas se pondrán "a final de curso y nunca mejor dicho en este gran centro formativo". "No estoy aquí para analizar que se ha hecho mal. Hablo objetivamente y soy el presidente de la UD. Tengo una dirección deportiva, tengo una dirección general, tengo un consejo de administración y será ahí donde se pongan las notas a final de curso. Estamos en la Universidad y las notas serán a final de curso, ahí sabremos si se ha hecho mal o bien. Tras el parón de las selecciones, seis jugadores de la UD han ido con las selecciones y si eso es hacer mal las cosas, pues respeto la opinión de quién no está a favor de lo que estamos haciendo".

Ramírez hace entrega de las láminas del 75 aniversario, así como de la Medalla del club. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Iniciativas para el Partenón

Ramírez descarta hacer un llamamiento para la afición pío pío en esta recta final de diez jornadas. La UD visita el lunes a Celta de Vigo en el Municipal de Balaídos (20.00 horas, TVC) y luego recibe la visita de la Real Sociedad. "Tenemos 25.000 abonados y estamos muy orgullosos (...) No creo que tengamos que hacer un llamamiento , la UD es lo suficientemente importante en nuestra tierra para que ése sea el aliciente para que acudan al Gran Canaria. Estamos encantados con los que van, si van 10.000, pues ya son 10.000. No se trata de que vayan más sino de que el equipo gane los partidos".

Simbiosis de gloria

El presidente de la UD agradece la Medalla de la ULPGC. "Es un orgullo que tengamos el reconocimiento de la comunidad educativa, estamos en el centro de la gente y en el se labra su futuro. La Universidad representa educación y futuro, que la UD sea reconocida por una entidad tras prestigiosa como la ULPGC pues para nosotros solo puede ser un orgullo. Tratamos de contribuir, de aportar nuestro granito de arena a través de la Fundación de la UD Las Palmas. Es todo un honor".

La fórmula mágica se llama sufrimiento

Sobre si confiaba en lograr la medalla de la salvación, lanzó el grueso de su oratoria. "Todo tiene su justa medida, ustedes desearían que desde enero ya se tuviese la permanencia sellada. Pero es una competición larga, donde están los mejores equipos de fútbol del mundo. La Primera es la mejor competición del mundo y donde la UD forma parte de ella. Todos sabíamos y éramos conscientes de que teníamos que trabajar muchísimo; esto sería muy largo y muy duro. Quedan diez partidos, 30 puntos y estamos a dos puntos del objetivo. A día de hoy, objetivamente hablando, nosotros tenemos más posibilidades de estar en Primera, que el primer equipo que ahora esté en Segunda A de líder. Estemos tranquilos, sigamos confiando y apoyando al equipo, a este cuerpo técnico y a los jugadores. Que cada fin de semana que tengamos que jugar en el Gran Canaria, toda la afición esté ahí. La permanencia va a depender de los puntos sacados en el Gran Canaria. Lo que tenemos que hacer es estar todos juntos y tranquilos. Animar a nuestra gente y seguro que a final de temporada, la UD conseguirá los puntos suficientes para estar en Primera".