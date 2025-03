Martínez vuelve a la carga: "En noviembre decían que Essugo era el primo de Mauro Silva, Mazinho y Makelele"

Un Diego Martínez 0,0 a la melancolía y a la autocrítica. Como la cerveza Pío Pío sin alcohol. El técnico vigués, en su vuelta a casa (lunes, 20.00 horas, TVC) con una UD muy necesitada y a dos puntos de la salvación, sale en defensa de Dário Essugo, nuevo jugador del Chelsea. Además, abre la puerta a jugar con dos delanteros, fórmula que funcionó a las mil maravillas para lograr el último empate agónico ante el Deportivo Alavés (2-2).

"Para mí es especial cada partido. Veré en Vigo a mis amigos y familiares. Pero lo importante no es el nombre propio. Me refiero a Essugo, Miguel Ángel Ramírez, Sandro...Lo especial es conseguir el reto de la permanencia con la UD Las Palmas. Todo el foco tiene que estar en el equipo, más allá de de Bajcetic que es de Vigo, de lo que diga el presidente. Aquí lo importante es la unión del conjunto para conseguir el ansiado objetivo".

Diego Martínez. / LA PROVINCIA / DLP

Abrazado a la estampita de la Virgen del Pino, Martínez arrancó un punto de oro antes del parón y ahora busca la primera victoria del año -van tres puntos de los últimos treinta en litigio-. Puso el acento en los cambios, dado el nivel de energía del Celta de Giráldez. "Son importantes los cambios contra el Celta. Porque tiene un volumen de goles en los tramos finales del partido que conviene tener en cuenta. Los cambios tienen que mantener la intensidad, como ocurrió el otro día [acertó de pleno con la apuesta por Januzaj y McBurnie]".

Essugo y la tentación del Chelsea

Martínez solo cuenta con las ausencias de Benito y Pelmard por lesión. Ve a Essugo centrado y jugará de inicio en el Municipal de Balaídos junto a Javi Muñoz -que tampoco a renovado- y Stefan. "Hemos hablado con todos. Essugo es joven y aporta mucho. Ha tenido algunos errores que tienen que ver con su desarrollo o evolución y ahora ha sido vendido por una cifra que no diré (...) Es importante entender la identidad de cada club y es el peaje que has de tener en el camino. En el mercado suenan jugadores nuestros por lo que han hecho en la UD [en relación también a Fábio Silva]. Queremos rendimiento, que todos muestren el mejor nivel, pero no mezclamos cosas. El rendimiento individual depende también del estado de confianza del equipo y de la aportación de todos".

Sin victorias desde el 22 de diciembre, asume, como el presidente Miguel Ángel Ramírez, que están dónde deben estar. "Por nuestro rol en la categoría, nos tiene que ilusionar la posibilidad de conseguir la permanencia". Sobre el grado de urgencia de por fin volver a sonreír, reconoció que "los hechos son los hechos. Necesitamos ganar y es lo que queremos. Tenemos 25 puntos porque hemos ganado partidos anteriormente. Miramos el futuro con mayor optimismo, pero también concentración para evitar errores y repetir aciertos que tuvimos en otros momentos", valoró con un ligero tono de autocrítica.

Dardo al entorno

Tras ser refrendado hasta final de temporada por Ramírez, para Martínez el entorno no suma. "Valoro lo que siento y los hechos diarios. Desde que hemos llegado, desde el primer día, todos tenemos claros quiénes somos y lo que necesitamos para lograr la permanencia. Estamos todos alineados en ello internamente. Externamente, no nos corresponde a nosotros. Las palabras del presidente reflejan el sentimiento de todos los trabajadores del club, de lo demás, no me ocupo".

El aspecto emocional suma y más ahora que se dispara la presión. "La gestión de las emociones es ahora determinante". Sobre la vuelta de Moleiro y el resto de internacionales, puntualiza que "hay algunos con más cansancio que otros. Pelmard y Benito, por otro lado, no van a poder estar. Ha venido muy bien acumular ahora minutos de trabajo, entrenamientos controlados. Lo más importante es el estado anímico del equipo, que es de confianza y rebeldía, de creer en lo que estamos haciendo".

Incidir en la problemática defensiva

Para Martínez, en esta fase decisiva de LaLiga, no vale con cebarse en las tareas tácticas. "Incido en todo como ataque, defensa, estado anímico, detalles individuales y todo lo que está en nuestra mano. El tramo final de Liga tiene un pico emocional alto (...) Pero hay veces que incidir en algo es negativo, porque generas una psicosis. Intentamos encontrar los puntos óptimos del equipo. La mente limpia y fresca de los jugadores es importante".

En defensa de Sandro

Sandro Ramírez, ocho dianas, fue silbado por el Gran Canaria y para Martínez es un activo fundamental. "Sandro estaba enfadado porque no pudo hacer el gol. Es un jugador muy importante. La ocasión de la primera parte que malogró le afectó, estaba responsabilizado con esto. Me gusta que todos los jugadores estén en ese nivel de compromiso diario, más allá de que se hagan lecturas de una imagen que no corresponden al día a día [en alusión al episodio de Valladolid]. Hablamos de uno de los jugadores con más compromiso y rendimiento en este curso para Las Palmas".

Rappel

El estratega vigués descarta anunciar la salvación a los cuatro vientos. "No soy pitoniso y nadie puede garantizar resultados. Esto es un trabajo de toda la isla, de todos los aficionados que nos muestran cariño y apoyo. La creencia en el equipo es importante. El camino se hace andando, con hechos, victorias, empates, sumando puntos y trabajando (...) Tenemos posibilidades y no nos vamos a rendir. Vamos a pelear y a ser el mejor equipo que podamos ser". Recuerda que todos los equipos pasan por momentos delicados: "Nuestra fase aguda o buena han sido muy significadas".

Vuelve a evocar la secuencia mágica del seis de nueve que rescató a la UD de la guillotina. "Hemos hecho muy buenos partidos en otros momentos. Vamos a necesitar todo. No tengo una visión nítida del planteamiento. Haremos lo que demanda el partido, necesitamos hacer de todo. No solo depende de lo que quieres hacer, también de lo que va pasando, cómo va el marcador, si hay una expulsión o no. Desgraciadamente en esto somos especialista en esto en los últimos partidos [por las rojas de Essugo o McKenna]".