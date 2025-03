La previa: La UD Las Palmas, Martínez y 'Pinito' tienen su gran noche

Abanca Balaídos como puerta mágica para volar al mundo supersónico de la permanencia. 99 días después de la última victoria de la UD Las Palmas -22 de diciembre y ante el Espanyol-, el cuadro isleño afronta una oportunidad de oro para escapar del abismo ante el Celta de Vigo (20.00 horas, TVC). Es el ‘ahora o nunca’ para sepultar complejos y besar el Santo Grial.

Mika felicita a Fábio por su tanto en Montilivi. / EFE

Tomar el Palacio de Buckingham de Moaña de míster terror Aspas permite soñar y ver la luz. Diego Martínez busca a Diego Martínez para clonar la racha gloriosa de seis victorias en nueve jornadas y que elevó a los altares de la UD Las Palmas ciclotímica. Este sello bipolar cuenta con todo el arsenal: Essugo, Fábio Silva, Sandro Ramírez, Stefan, Suárez, Viti, Mika, Cillessen, Javi Muñoz y Scott McKenna para confirmar que el proyecto no es una ruina. Volver a volar, volver a soñar como el lejano 31-N cuando se trituró al Barça de Pedri, Yamal, Raphinha y Flick para convertirse en eternos.

Tres meses sin ganar, cuatro sin festejar un triunfo lejos del Roque Nublo. «Hay rabia y confianza», repetía Napoleón Martínez en la previa en la vuelta al hogar. Al vigués solo le queda su discurso, hace mucho que no gana pero cuenta con el as secreto de la Virgen del Pino. La estampita mágica para besar el séptimo triunfo liguero en 29 jornadas y que vale por una tonelada de oro macizo tras las derrotas de Deportivo Alavés y Leganés. En el Celta de Giráldez, sin Williot ni Mingueza, todo es fiesta con aires de Reconquista y nueva equipación -negro funesto-.

En la UD no hay autocrítica, viven en su particular hórreo con TV gigante de plasma, jacuzzi y una fe ciega en el boceto de Martínez. El morbo lo pone Essugo, que vuelve a jugar tras anunciarse su fichaje por el Chelsea. Sus liadas han sido bíblicas -rojas ante Osasuna y Betis, además de dejar en un serio compromiso a Scott McKenna en la guarida del colista Valladolid- pero tiene diez jornadas para saldar su particular deuda con el amarillo. Con Moleiro lastimado por su último concurso con la Selección Sub 21 de Denia, Van Damme Januzaj fue la clave ante el Deportivo Alavés para sumar el punto de la vida. Más allá del romanticismo del Neno Martínez, Stefan también vuelve a Balaídos en esta contienda de sentimientos enfrentados. Los celestes miran a Europa y la UD quiere dejar de ser el peor equipo del año 2025.

Pero solo hay una manera de alcanzar la excelencia y pasa por el portería a cero. Desde el citado 22 de diciembre, los gladiadores de Martínez no han sido capaces de blindar la caja fuerte de Cillessen. De Marvin a Viti, pasando por Mika o Juanma Herzog -que sabe lo que es marcar en Vigo-, esta noche no hay excusas. Solo Athletic, Atlético y Real Madrid saben lo que es llevarse el botín de la cámara de torturas viguesa. Aspas y Borja Iglesias conforman una amenaza despiadada con Sotelo y Beltrán en la sala de máquinas. Noventa minutos y el mejor atajo para escapar del abismo. Cirujía plástica para una UD que quiere dejar de ser mediocre para volver a latir.