Martínez se queja del VAR y el gol anulado a Fabio Silva: "¿Realmente esa acción influye en el despeje del defensor?"

Diego Martínez está frustrado con el VAR. Ya no se calla, está cansado. Su rostro le delata cada vez que ocurre una acción en la que la sala VOR interviene para cambiar el criterio del colegiado de campo. En Balaídos un despeje de Starfelt por intentar que McBurnie no rematase un centro de Moleiro, estando el escocés en fuera de juego, hizo saltar la alarma. Oli no contactó con el balón, pero el central del equipo vigués tomó una decisión por la simple presencia del delantero. Le llegó la pelota a Fabio Silva y anotó el 1-2 que duró nada y menos en el marcador, lo que tardó en decretarse que la jugada estaba anulada.

Sin embargo, para el técnico de Las Palmas el criterio podía haber sido otro. "¿Realmente esa acción interfiere en el despeje del defensor?", indicó Martínez después de haber hecho una reflexión en el que se le veía molesto por no haber cortado la racha de diez partidos sin conseguir la victoria. "Quedan nueve jornadas y es una acción de un equipo que viene remando desde muy atrás. Hemos hecho mucho más para tener los puntos que tenemos. Me quedo con lo positivo. Tenemos una mayor variabilidad táctica. Que evidentemente queríamos la victoria, y hoy hemos hecho un gol más que el rival y nada. Así se entiende mi frustración", sentenció.

Dos caras

Cuestionado sobre el cambio de imagen que tuvo su equipo respecto al comienzo del choque y tras el descanso, el míster no compró la idea. "No veo el partido de igual forma. Estuvimos mucho mejor en la segunda parte. Nos costó ajustar en ciertas situaciones. El Celta te somete y tiene mucha gente por dentro. Teníamos que controlar esas paredes por la zona interior. Los cambios y la alineación vienen condicionado por eso", subrayó el gallego.

Lo que continuó con una lectura más profunda. "La segunda parte la queríamos todos. No encajar el gol hubiera sido importante. Otra vez tenemos condicionantes que influyen en el partido como la lesión de Cillessen. Nos condiciona las ventanas. Nos gusta mucho más a todos la segunda parte. Hemos metido un gol más que el rival pero nos han anulado otro gol. Francamente es un poco difícil de interpretar y en mi opinión no interfiere".

Más puntos

Preguntado sobre si Las Palmas merecería tener más puntos de los que luce en la tabla clasificatoria, Martínez admitió que no cree que merecen estar penúltimos. "Hemos hecho buenos partidos. Villarreal, el Girona la segunda parte. Hemos tenido resultados muy ajustados. El que lo quiera ver con objetividad creo que merecemos más puntos. Situaciones finales con larguero. Con el Villarreal tenemos una chilena que da en el larguero. Contra el Leganés dos semanas después les cae y tienen dos puntos. A partir de ahí, el pasado pasado es. Tenemos 26 puntos. El equipo se ha ganado el punto a fuego. Cada uno se lo ha ganado como el mejor equipo. Hemos hecho más que otros equipos. El estado de confianza no es el mismo. Lucha, compite, cree y vamos a seguir remando".

Finalmente evitó dar un diagnóstico sobre el estado de salud de Jasper Cillessen. "Sería imprudente", aclaró, pero indicó que si pidió el cambio "es porque tiene mucho dolor porque es un bicho y está comprometido con el equipo".